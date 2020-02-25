25 февраля 2020, 00:31
В России насчитали чуть больше 6 тысяч электрокаров
- 392
- 0
По состоянию на 1 января 2020 года в России зарегистрировано 6,3 тысячи электрокаров, что составляет лишь 0,014% от общего числа легковых автомобилей в нашей стране.
Ранее мы писали
До конца года в России и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут ввести нулевые таможенные ...Читать далее
Второе место по популярности занимает Mitsubishi i-MiEV с показателем 328 электрокаров. Третье место у автомобилей Tesla – 410 экземпляров. Из них на Model S приходится 233 машины, на Model X – 155, а на Model 3 – 22 единицы. Кроме того, в России числится 139 экземпляров Jaguar I-Pace. Остальных моделей не набралось и сотни: российской Lada Ellada – 96, Renault Twizy – 38, BMW i3 – 37, Hyundai Ioniq – 3 и Peugeot Ion – 3.
Больше всего электрокаров зарегистрировано в Приморском крае (980 экз.) и в Иркутской области (657 экз.). Третье место занимает Москва (594 экз.), четвертое – Хабаровский край (477 экз.), а пятое – Краснодарский край (462 экз.).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Когда продавал машину, позвонили из салона ГрейтКар и сказали, что у них есть покупатель. Я согласился, машину у них оставил, и конечно же выяснилось, что покупателя нет, но мне это сразу не сказали, врали по телефону про кредит, какие-то проблемы и так далее. Я через месяц прочухал, что дело темное ...
Хотел воспользоваться услугой обмена машин, trade-in, но не получилось. Мою Чери оценили очень низко. Машина в хорошем состоянии, в ДТП не была, серьезных дефектов нет. Сразу не глядя назначили цену в 150 тысяч, и скидка на новую машину получалась смешная. А когда я стал требовать объяснений, еще раз ...
По телефону уточнил наличие нужного цвета, сразу подал заявку на кредит, через 40 минут мне перезвонили и подтвердили одобрение от 2х банков, даже ставку назвали, 7,5%. Но когда я приехал в салон, то нужного цвета не нашлось, как мне сказали, его успели продать (за тот час, что я ехал) . А заявку пришлось ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве