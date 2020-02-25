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25 февраля 2020, 00:31

В России насчитали чуть больше 6 тысяч электрокаров

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По состоянию на 1 января 2020 года в России зарегистрировано 6,3 тысячи электрокаров, что составляет лишь 0,014% от общего числа легковых автомобилей в нашей стране.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» пересчитали электрокары, зарегистрированные в РФ. Всего набралось 6,3 тысячи экземпляров, что ничтожно мало по сравнению с объемом парка автомобилей с ДВС. Львиная доля всех российских электрокаров (83%) приходится на Nissan Leaf. По отечественным дорогам ездит 5,2 тыс. экземпляров, причем большая часть «прописана» за Уралом.

Второе место по популярности занимает Mitsubishi i-MiEV с показателем 328 электрокаров. Третье место у автомобилей Tesla – 410 экземпляров. Из них на Model S приходится 233 машины, на Model X – 155, а на Model 3 – 22 единицы. Кроме того, в России числится 139 экземпляров Jaguar I-Pace. Остальных моделей не набралось и сотни: российской Lada Ellada – 96, Renault Twizy – 38, BMW i3 – 37, Hyundai Ioniq – 3 и Peugeot Ion – 3.

Больше всего электрокаров зарегистрировано в Приморском крае (980 экз.) и в Иркутской области (657 экз.). Третье место занимает Москва (594 экз.), четвертое – Хабаровский край (477 экз.), а пятое – Краснодарский край (462 экз.).

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В России насчитали чуть больше 6 тысяч электрокаров
{{material_129004}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» пересчитали электрокары, зарегистрированные в РФ. Всего набралось 6,3 тысячи экземпляров, что ничтожно мало по сравнению с объемом парка автомобилей с ДВС. Львиная доля всех российских электрокаров (83%) приходится на Nissan Leaf. По отечественным дорогам ездит 5,2 тыс. экземпляров, причем большая часть «прописана» за Уралом.Второе место по популярности занимает Mitsubishi i-MiEV с показателем 328 электрокаров. Третье место у автомобилей Tesla – 410 экземпляров. Из них на Model S приходится 233 машины, на Model X – 155, а на Model 3 – 22 единицы. Кроме того, в России числится 139 экземпляров Jaguar I-Pace. Остальных моделей не набралось и сотни: российской Lada Ellada – 96, Renault Twizy – 38, BMW i3 – 37, Hyundai Ioniq – 3 и Peugeot Ion – 3.Больше всего электрокаров зарегистрировано в Приморском крае (980 экз.) и в Иркутской области (657 экз.). Третье место занимает Москва (594 экз.), четвертое – Хабаровский край (477 экз.), а пятое – Краснодарский край (462 экз.).
2020-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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