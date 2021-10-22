22 октября 2021, 13:34
В России нашли настоящую капсулу времени – 35-летнюю «Чайку» с минимальным пробегом (ее можно купить)
На Авто.ру появилось объявление о продаже лимузина ГАЗ-14 «Чайка» образца 1986 года. На одометре значится пробег всего в 1 500 километров. Владелец утверждает, что последние три десятка лет автомобиль провел на складе.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Под капотом лимузина находится 5,5-литровый карбюраторный двигатель V8 мощностью 220 л.с., который работает в паре с трёхступенчатой автоматической коробкой. Разгон до сотни должен занимать 15 секунд. Максимальная скорость – 175 км/ч. ГАЗ-14 выпускали с 1977 по 1988 годы. Всего было собрано 1 100 экземпляров.
Упомянутые модели: ГАЗ 14 Чайка
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