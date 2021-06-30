30 июня 2021, 14:19
В России нашли японскую капсулу времени: Nissan Navara на 13 лет забыли в гараже
В Иркутске выставили на продажу пикап Nissan Navara 2008 года выпуска, который все эти годы хранился в теплом гараже и успел намотать меньше 600 километров.
Дарья Климова Фото: auto.ru
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Фото: auto.ru
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Выставленный на продажу 13-летний экземпляр из Иркутска имеет двойную кабину и окрашен в редкий ярко-голубой цвет. Как сказано в объявлении, опубликованном на Авто.ру, внедорожник проехал всего 588 километров и большую часть своей жизни хранился в теплом гараже. В комплектацию входит элеткропакет, обогрев сидений, литые диски, омыватель фар, аудиосистема и двухзонный климат-контроль. Владелец просит за него 2,2 млн рублей.
Упомянутые модели: Nissan Navara (от 1 433 000 Р)
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