Южно-Лыткаринская трасса, мосты и новые маршруты: как нацпроект удивил даже скептиков

В России обновили более 200 км дорог: что изменилось для водителей и регионов

В 2025 году в России модернизировали сотни километров дорог. Водителей ждут новые маршруты и мосты. Некоторые проекты уже изменили транспортную карту страны. Что еще приготовили для автомобилистов?

В 2025 году дорожная карта России заметно преобразилась: по информации Комтранс, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершено строительство и реконструкция более 200 километров региональных и местных трасс. Эти перемены не только облегчили жизнь автомобилистам, но и открыли новые перспективы для бизнеса и туризма в разных уголках страны.

Одним из самых масштабных событий стал запуск Южно-Лыткаринской автодороги в Московской области. Проект, включающий 45 километров дорожного полотна и 64 инженерных сооружения, уже частично реализован: четыре участка общей протяженностью 17,2 км введены в эксплуатацию. Среди них – важный отрезок между Лыткаринским шоссе и трассой М-5 «Урал». Благодаря этому транспортная доступность для 3,5 миллиона жителей Подмосковья заметно улучшилась, а восточная часть МКАД и прилегающие трассы получили долгожданную разгрузку.

В Республике Алтай дорожники завершили строительство 10-километрового участка между Урлу-Аспак и Караколом. Здесь не ограничились только асфальтом: были оборудованы аварийные съезды, установлены водопропускные трубы, укреплены кюветы, появились новые дорожные знаки и элементы безопасности. Эта дорога стала частью популярного туристического маршрута, соединяющего Кызыл Озек, Александровку, Урлу-Аспак, Каракол и Элекмонар. Теперь путешественники смогут с комфортом добраться до живописных мест региона.

В Северной Осетии – Алании восстановили мост через Терек, который был разрушен паводком в 2023 году. Новый мост на обходе села Ногир получил современные опоры и пролеты, а также освещение, тротуары и ограждения. Кроме того, завершена реконструкция дороги «Транскам» – Верхний Згид – Мацута, пострадавшей от наводнения еще в 2002 году. Здесь обновили семь мостов, укрепили склоны, обустроили водоотвод и освещение в населенных пунктах, а также позаботились о безопасности пешеходов.

В Грозном, столице Чеченской Республики, завершилась масштабная реконструкция улицы Асланбека Шерипова и моста через реку Сунжу. Проезжая часть теперь вмещает шесть полос вместо четырех, а новый мост длиной 72,2 метра построен практически с нуля. Эти изменения обеспечили удобный и безопасный проезд к ключевым объектам города: мечети «Сердце Чечни», Чеченскому госуниверситету, Дворцу торжеств, площади А.Ш. Кадырова и медицинскому центру.