Южно-Лыткаринская трасса, мосты и новые маршруты: как нацпроект удивил даже скептиков

12 декабря 2025, 10:38
В России обновили более 200 км дорог: что изменилось для водителей и регионов
В России обновили более 200 км дорог: что изменилось для водителей и регионов
В 2025 году в России модернизировали сотни километров дорог. Водителей ждут новые маршруты и мосты. Некоторые проекты уже изменили транспортную карту страны. Что еще приготовили для автомобилистов?
В 2025 году дорожная карта России заметно преобразилась: по информации Комтранс, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершено строительство и реконструкция более 200 километров региональных и местных трасс. Эти перемены не только облегчили жизнь автомобилистам, но и открыли новые перспективы для бизнеса и туризма в разных уголках страны.
Одним из самых масштабных событий стал запуск Южно-Лыткаринской автодороги в Московской области. Проект, включающий 45 километров дорожного полотна и 64 инженерных сооружения, уже частично реализован: четыре участка общей протяженностью 17,2 км введены в эксплуатацию. Среди них – важный отрезок между Лыткаринским шоссе и трассой М-5 «Урал». Благодаря этому транспортная доступность для 3,5 миллиона жителей Подмосковья заметно улучшилась, а восточная часть МКАД и прилегающие трассы получили долгожданную разгрузку.
В Республике Алтай дорожники завершили строительство 10-километрового участка между Урлу-Аспак и Караколом. Здесь не ограничились только асфальтом: были оборудованы аварийные съезды, установлены водопропускные трубы, укреплены кюветы, появились новые дорожные знаки и элементы безопасности. Эта дорога стала частью популярного туристического маршрута, соединяющего Кызыл Озек, Александровку, Урлу-Аспак, Каракол и Элекмонар. Теперь путешественники смогут с комфортом добраться до живописных мест региона.
В Северной Осетии – Алании восстановили мост через Терек, который был разрушен паводком в 2023 году. Новый мост на обходе села Ногир получил современные опоры и пролеты, а также освещение, тротуары и ограждения. Кроме того, завершена реконструкция дороги «Транскам» – Верхний Згид – Мацута, пострадавшей от наводнения еще в 2002 году. Здесь обновили семь мостов, укрепили склоны, обустроили водоотвод и освещение в населенных пунктах, а также позаботились о безопасности пешеходов.
В Грозном, столице Чеченской Республики, завершилась масштабная реконструкция улицы Асланбека Шерипова и моста через реку Сунжу. Проезжая часть теперь вмещает шесть полос вместо четырех, а новый мост длиной 72,2 метра построен практически с нуля. Эти изменения обеспечили удобный и безопасный проезд к ключевым объектам города: мечети «Сердце Чечни», Чеченскому госуниверситету, Дворцу торжеств, площади А.Ш. Кадырова и медицинскому центру.
Похожие материалы
-
12.12.2025, 10:23
Не только автомобили: роскошный вагон превратили в стильную микроквартиру на колесах
В последние годы люди все чаще ищут необычные варианты жилья. Альтернативные дома становятся популярнее. Старые вагоны и автобусы превращаются в стильные квартиры. Узнайте, почему такие проекты привлекают внимание. Оригинальные идеи вдохновляют на перемены.Читать далее
-
12.12.2025, 09:05
Зимние мифы водителей: как не навредить своему автомобилю в мороз
Многие водители вредят своим машинам. Они следуют устаревшим зимним советам. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте главные заблуждения автомобилистов. Пора пересмотреть свои привычки.Читать далее
-
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 08:43
Бренд Tyren вывел на рынок новые запчасти для тормозов коммерческих авто
На рынке появились новые автокомпоненты. Бренд Tyren представил свежую линейку. Это детали для тормозных систем. Они предназначены для коммерческого транспорта. Узнайте, какие модели теперь обслуживать проще. Качество подтверждено международными сертификатами.Читать далее
-
12.12.2025, 07:32
Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter: полный обзор возможностей
Уникальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2023 года удивляет оснащением. Внутри – комфорт бизнес-класса и современные технологии. Внешний вид подчеркивает статус и практичность. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль среди других.Читать далее
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
-
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
-
12.12.2025, 05:52
Почему ГАИ может отказать в регистрации авто без печати в ПТС
Регистрация автомобиля может обернуться неожиданной проблемой. Не все знают, когда нужна печать в ПТС. ГАИ разъясняет, что делать, если инспектор требует невозможное. В статье раскрыты нюансы оформления и советы для водителей.Читать далее
-
11.12.2025, 21:21
Новый пятый прицеп Impression 318RL 2026 года: премиум-уровень по доступной цене
Impression 318RL 2026 года от Forest River обещает комфорт и качество без лишних затрат. Модель сочетает продуманные планировки, надежные материалы и множество опций. Узнайте, чем этот прицеп выделяется среди конкурентов. Доступная цена и премиальный уровень – возможно ли такое сочетание?Читать далее
-
11.12.2025, 19:52
Компактный, но функциональный: новый прицеп Sun Lite 14RB 2026 года удивляет возможностями
Маленький размер не всегда означает компромисс. Новый Sun Lite 14RB 2026 года доказывает, что компактный прицеп может быть настоящим домом на колесах. Внутри скрывается все необходимое для комфортных путешествий. Узнайте, почему производитель делает ставку на минимализм и функциональность.Читать далее
Похожие материалы
-
12.12.2025, 10:23
Не только автомобили: роскошный вагон превратили в стильную микроквартиру на колесах
В последние годы люди все чаще ищут необычные варианты жилья. Альтернативные дома становятся популярнее. Старые вагоны и автобусы превращаются в стильные квартиры. Узнайте, почему такие проекты привлекают внимание. Оригинальные идеи вдохновляют на перемены.Читать далее
-
12.12.2025, 09:05
Зимние мифы водителей: как не навредить своему автомобилю в мороз
Многие водители вредят своим машинам. Они следуют устаревшим зимним советам. Это приводит к серьезным поломкам. Узнайте главные заблуждения автомобилистов. Пора пересмотреть свои привычки.Читать далее
-
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 08:43
Бренд Tyren вывел на рынок новые запчасти для тормозов коммерческих авто
На рынке появились новые автокомпоненты. Бренд Tyren представил свежую линейку. Это детали для тормозных систем. Они предназначены для коммерческого транспорта. Узнайте, какие модели теперь обслуживать проще. Качество подтверждено международными сертификатами.Читать далее
-
12.12.2025, 07:32
Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter: полный обзор возможностей
Уникальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2023 года удивляет оснащением. Внутри – комфорт бизнес-класса и современные технологии. Внешний вид подчеркивает статус и практичность. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль среди других.Читать далее
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
-
12.12.2025, 06:54
Пять популярных китайских кроссоверов с пробегом: что ломается первым
Китайские кроссоверы на вторичном рынке вызывают споры. Одни уверены в их надежности, другие опасаются быстрых поломок. Мы разобрали пять популярных моделей, их слабые места и особенности эксплуатации. Спрос на такие авто стабилен, но есть нюансы.Читать далее
-
12.12.2025, 05:52
Почему ГАИ может отказать в регистрации авто без печати в ПТС
Регистрация автомобиля может обернуться неожиданной проблемой. Не все знают, когда нужна печать в ПТС. ГАИ разъясняет, что делать, если инспектор требует невозможное. В статье раскрыты нюансы оформления и советы для водителей.Читать далее
-
11.12.2025, 21:21
Новый пятый прицеп Impression 318RL 2026 года: премиум-уровень по доступной цене
Impression 318RL 2026 года от Forest River обещает комфорт и качество без лишних затрат. Модель сочетает продуманные планировки, надежные материалы и множество опций. Узнайте, чем этот прицеп выделяется среди конкурентов. Доступная цена и премиальный уровень – возможно ли такое сочетание?Читать далее
-
11.12.2025, 19:52
Компактный, но функциональный: новый прицеп Sun Lite 14RB 2026 года удивляет возможностями
Маленький размер не всегда означает компромисс. Новый Sun Lite 14RB 2026 года доказывает, что компактный прицеп может быть настоящим домом на колесах. Внутри скрывается все необходимое для комфортных путешествий. Узнайте, почему производитель делает ставку на минимализм и функциональность.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве