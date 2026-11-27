В России обновили правила техосмотра и убрали пробег из диагностической карты

С осени 2026 года оператор техосмотра не вносит в диагностическую карту показания одометра. Вместо бумажного СТС или ПТС он получает официальную выписку из реестра. Госавтоинспекция получила новые полномочия по отключению недобросовестных пунктов.

С осени 2026 года оператор техосмотра не вносит в диагностическую карту показания одометра. Вместо бумажного СТС или ПТС он получает официальную выписку из реестра. Госавтоинспекция получила новые полномочия по отключению недобросовестных пунктов.

Правительство России постановлением от 19 ноября 2026 года № 1550 внесло изменения в постановление от 21 мая 2007 года, регулирующее проведение техосмотра. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Дату вступления конкретных поправок в силу определяют положения постановления, а не дата публикации новости.

В сообщениях об обновлении правил среди изменений названы доступ операторов к федеральной системе ФГИС «Такси» для проверки статуса автомобилей перевозчиков и полномочия Госавтоинспекции по отключению недобросовестных пунктов от единой автоматизированной информационной системы техосмотра без предварительного согласования с Российским союзом автостраховщиков. Основаниями могут стать прекращение работы пункта или двукратное оформление диагностической карты без фактического заезда автомобиля.

В описании изменений также говорится, что показания одометра больше не вносят в диагностическую карту. Среди причин такого решения названы ограниченная информативность пробега при оценке технического состояния и риск ошибок при вводе цифр.

Среди заявленных нововведений есть возможность предъявить оператору расширенную выписку из государственного реестра транспортных средств вместо бумажного свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства. Выписку можно заказать через Госуслуги. Это официальный документ, а не скриншот экрана.

Федеральная государственная информационная система легковых такси используется для учета реестровых записей. Официальный порядок предоставления государственной услуги предусматривает внесение записи о ее результате во ФГИС «Такси», порядок опубликован на портале правовой информации.

Для личных легковых автомобилей и мотоциклов регулярный техосмотр в общем случае не требуется. Отдельные требования сохраняются, если транспорт используют коммерчески или меняют его конструкцию. Они действуют и при некоторых регистрационных действиях. В публикациях о новых правилах также указывается четырехлетний порог для регистрации или смены собственника автомобиля: в 2026 году он относится к машинам 2022 года выпуска и старше.

Диагностическая карта требуется и для отдельных категорий коммерческого транспорта, в том числе такси и автобусов. Требование распространяется также на грузовики и учебные автомобили. Для таких машин периодичность техосмотра отличается от порядка, применяемого к личному транспорту.