27 ноября 2026, 17:48
В России обновили правила техосмотра и убрали пробег из диагностической карты
В России обновили правила техосмотра и убрали пробег из диагностической карты
С осени 2026 года оператор техосмотра не вносит в диагностическую карту показания одометра. Вместо бумажного СТС или ПТС он получает официальную выписку из реестра. Госавтоинспекция получила новые полномочия по отключению недобросовестных пунктов.
Правительство России постановлением от 19 ноября 2026 года № 1550 внесло изменения в постановление от 21 мая 2007 года, регулирующее проведение техосмотра. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Дату вступления конкретных поправок в силу определяют положения постановления, а не дата публикации новости.
В сообщениях об обновлении правил среди изменений названы доступ операторов к федеральной системе ФГИС «Такси» для проверки статуса автомобилей перевозчиков и полномочия Госавтоинспекции по отключению недобросовестных пунктов от единой автоматизированной информационной системы техосмотра без предварительного согласования с Российским союзом автостраховщиков. Основаниями могут стать прекращение работы пункта или двукратное оформление диагностической карты без фактического заезда автомобиля.
В описании изменений также говорится, что показания одометра больше не вносят в диагностическую карту. Среди причин такого решения названы ограниченная информативность пробега при оценке технического состояния и риск ошибок при вводе цифр.
Среди заявленных нововведений есть возможность предъявить оператору расширенную выписку из государственного реестра транспортных средств вместо бумажного свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства. Выписку можно заказать через Госуслуги. Это официальный документ, а не скриншот экрана.
Федеральная государственная информационная система легковых такси используется для учета реестровых записей. Официальный порядок предоставления государственной услуги предусматривает внесение записи о ее результате во ФГИС «Такси», порядок опубликован на портале правовой информации.
Для личных легковых автомобилей и мотоциклов регулярный техосмотр в общем случае не требуется. Отдельные требования сохраняются, если транспорт используют коммерчески или меняют его конструкцию. Они действуют и при некоторых регистрационных действиях. В публикациях о новых правилах также указывается четырехлетний порог для регистрации или смены собственника автомобиля: в 2026 году он относится к машинам 2022 года выпуска и старше.
Диагностическая карта требуется и для отдельных категорий коммерческого транспорта, в том числе такси и автобусов. Требование распространяется также на грузовики и учебные автомобили. Для таких машин периодичность техосмотра отличается от порядка, применяемого к личному транспорту.
Похожие материалы
-
27.11.2026, 11:16
Как не лишиться прав при завершении обгона через сплошную линию?
Обгон может закончиться штрафом или лишением прав. Риск возникает, если возвращаться через сплошную. На скорости 90 км/ч сто метров занимают четыре секунды. Значение имеют разметка и обстоятельства маневра.Читать далее
-
27.11.2026, 09:28
Штрафы грузовикам будут отправлять автоматически после диагностики весового контроля
Минтранс создает федеральную систему весогабаритного контроля: перевозчикам хотят направлять штрафы после диагностики и подтверждения нарушения. Результаты замеров откроют онлайн, а количество пунктов планируют увеличить с 616 до 732 к 2030 году.Читать далее
-
26.11.2026, 16:26
Что изменится для водителей Mercedes с запуском городского автопилота в 2027 году?
Немецкие власти разрешили Mercedes-Benz использовать в Германии новую систему помощи водителю. Она рассчитана и на городские перекрестки, но оставляет контроль за человеком. Первые тесты для клиентов намечены на декабрь 2026 года.Читать далее
-
26.11.2026, 12:03
Скрытые устройства для экзамена на права грозят штрафом до 200 тысяч рублей
В сети обещают сдать экзамен на права с помощью специальных устройств, однако в Госавтоинспекции предупреждают: их покупка и применение считаются уголовным преступлением. Штраф может достигать 200 тысяч рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет.Читать далее
-
26.11.2026, 11:54
Водители в России предъявляют права и СТС через MAX с 25 ноября
Водители уже предъявляют права и СТС через MAX. Для проверки QR-кода требуется мобильный интернет. Без связи бумажные документы придется передать инспектору. В «Госуслуги Авто» копии пока не заменяют оригиналы.Читать далее
-
26.11.2026, 10:44
Что увидит инспектор ДПС, если показать ему права через мессенджер Max
Права и СТС можно предъявить инспектору через Max. Нужны Цифровой ID и интернет во время проверки. Бумажные документы сохраняют юридическую силу. Выбор электронного формата остается добровольным.Читать далее
-
26.11.2026, 07:56
Одно ТО на Весту за 50 тысяч рублей: АвтоВАЗ поднял цены на обслуживание
Сравнение августовских и ноябрьских расценок показывает: плановое обслуживание Lada в среднем подорожало на 15-20%. За отдельные визиты владельцам Весты, Ауры и Ларгуса придется заплатить более 50 тысяч рублей.Читать далее
-
26.11.2026, 07:18
Обгон тихохода под знаком 3.20: что разрешает Верховный суд и почему это важно
На трассе трактор с красным треугольником и сплошная линия создают спорную ситуацию: Верховный суд разъяснил условия обгона тихоходной техники. Разбираем, как определить ее статус и почему видеозапись может стать важным доказательством.Читать далее
-
25.11.2026, 16:55
Когда за парковку на месте со значком инвалида на асфальте не оштрафуют
Одной разметки на асфальте для такого ограничения недостаточно. ГАИ разъяснила условия штрафа за место для инвалидов. При обжаловании важны снимки улицы и самого автомобиля.Читать далее
-
25.11.2026, 16:01
ВС РФ разъяснил, когда могут конфисковать автомобиль водителя в состоянии опьянения
Верховный Суд РФ разъяснил: конфисковать автомобиль за пьяную езду можно, только если он принадлежит самому осужденному. Машину, оформленную на другого человека, изымать нельзя — даже если нарушитель постоянно ею пользовался.Читать далее
Похожие материалы
-
27.11.2026, 11:16
Как не лишиться прав при завершении обгона через сплошную линию?
Обгон может закончиться штрафом или лишением прав. Риск возникает, если возвращаться через сплошную. На скорости 90 км/ч сто метров занимают четыре секунды. Значение имеют разметка и обстоятельства маневра.Читать далее
-
27.11.2026, 09:28
Штрафы грузовикам будут отправлять автоматически после диагностики весового контроля
Минтранс создает федеральную систему весогабаритного контроля: перевозчикам хотят направлять штрафы после диагностики и подтверждения нарушения. Результаты замеров откроют онлайн, а количество пунктов планируют увеличить с 616 до 732 к 2030 году.Читать далее
-
26.11.2026, 16:26
Что изменится для водителей Mercedes с запуском городского автопилота в 2027 году?
Немецкие власти разрешили Mercedes-Benz использовать в Германии новую систему помощи водителю. Она рассчитана и на городские перекрестки, но оставляет контроль за человеком. Первые тесты для клиентов намечены на декабрь 2026 года.Читать далее
-
26.11.2026, 12:03
Скрытые устройства для экзамена на права грозят штрафом до 200 тысяч рублей
В сети обещают сдать экзамен на права с помощью специальных устройств, однако в Госавтоинспекции предупреждают: их покупка и применение считаются уголовным преступлением. Штраф может достигать 200 тысяч рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет.Читать далее
-
26.11.2026, 11:54
Водители в России предъявляют права и СТС через MAX с 25 ноября
Водители уже предъявляют права и СТС через MAX. Для проверки QR-кода требуется мобильный интернет. Без связи бумажные документы придется передать инспектору. В «Госуслуги Авто» копии пока не заменяют оригиналы.Читать далее
-
26.11.2026, 10:44
Что увидит инспектор ДПС, если показать ему права через мессенджер Max
Права и СТС можно предъявить инспектору через Max. Нужны Цифровой ID и интернет во время проверки. Бумажные документы сохраняют юридическую силу. Выбор электронного формата остается добровольным.Читать далее
-
26.11.2026, 07:56
Одно ТО на Весту за 50 тысяч рублей: АвтоВАЗ поднял цены на обслуживание
Сравнение августовских и ноябрьских расценок показывает: плановое обслуживание Lada в среднем подорожало на 15-20%. За отдельные визиты владельцам Весты, Ауры и Ларгуса придется заплатить более 50 тысяч рублей.Читать далее
-
26.11.2026, 07:18
Обгон тихохода под знаком 3.20: что разрешает Верховный суд и почему это важно
На трассе трактор с красным треугольником и сплошная линия создают спорную ситуацию: Верховный суд разъяснил условия обгона тихоходной техники. Разбираем, как определить ее статус и почему видеозапись может стать важным доказательством.Читать далее
-
25.11.2026, 16:55
Когда за парковку на месте со значком инвалида на асфальте не оштрафуют
Одной разметки на асфальте для такого ограничения недостаточно. ГАИ разъяснила условия штрафа за место для инвалидов. При обжаловании важны снимки улицы и самого автомобиля.Читать далее
-
25.11.2026, 16:01
ВС РФ разъяснил, когда могут конфисковать автомобиль водителя в состоянии опьянения
Верховный Суд РФ разъяснил: конфисковать автомобиль за пьяную езду можно, только если он принадлежит самому осужденному. Машину, оформленную на другого человека, изымать нельзя — даже если нарушитель постоянно ею пользовался.Читать далее