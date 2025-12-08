Госпреференции для электрокаров: кто получит выгоду и почему бензиновые авто могут оказаться не у дел?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

8 декабря 2025, 14:56

В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей

В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей

Госпреференции для электрокаров: кто получит выгоду и почему бензиновые авто могут оказаться не у дел?

В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей

Власти рассматривают свежие меры поддержки для рынка электромобилей. Возможны налоговые и таможенные послабления. Производители и покупатели ждут перемен. Подробности пока держатся в секрете.

Власти рассматривают свежие меры поддержки для рынка электромобилей. Возможны налоговые и таможенные послабления. Производители и покупатели ждут перемен. Подробности пока держатся в секрете.

В ближайшее время российский рынок электромобилей может столкнуться с заметными изменениями. Центр стратегического развития выступил с инициативой пересмотреть и расширить государственные меры поддержки для этого сегмента. Как сообщает Автостат, речь идет не только о дополнительных льготах для покупателей, но и о создании более выгодных условий для производителей электротранспорта и комплектующих к нему.

Среди предложенных мер фигурируют налоговые и таможенные послабления для импорта электрокаров. Кроме того, эксперты предлагают внедрить механизмы, которые постепенно снизят привлекательность автомобилей на традиционном топливе. В частности, обсуждаются ограничения для общественного транспорта и такси, использующих бензин или дизель.

В ЦСР напомнили, что в России уже действует концепция по развитию электротранспорта, рассчитанная до 2030 года. Согласно этому плану, к концу десятилетия отечественные заводы должны выпустить не менее 217 тысяч электромобилей, а их доля на рынке новых машин достигнет 15%. Парк электрокаров в стране должен вырасти до 1,4 миллиона единиц.

Сегодня для автопроизводителей предусмотрены специальные инвестиционные контракты, которые заключаются на 15 или 20 лет в зависимости от объема вложений. С прошлого года такие условия распространяются и на гибридные автомобили. Для покупателей электромобилей отечественного производства действует субсидия на кредит или лизинг, позволяющая получить скидку до 35% от стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей.

Кроме того, до конца текущего года владельцы электрокаров освобождены от платы за проезд по федеральным платным трассам. Это временная мера, но она уже привлекла внимание потенциальных покупателей и стала дополнительным стимулом для перехода на электротягу.

По информации Автостата, в ЦСР считают, что для ускорения развития рынка необходимо не только поддерживать спрос, но и создавать условия для локализации производства доступных моделей и их компонентов. Введение новых налоговых и таможенных режимов для импорта может стать одним из ключевых инструментов в этой стратегии.

Напомним, Центр стратегического развития — это российский аналитический центр, который занимается разработкой стратегий и рекомендаций для социально-экономического развития страны. Организация активно участвует в формировании государственной политики в различных отраслях, включая транспорт и промышленность. Ее эксперты регулярно предлагают инициативы, которые затем обсуждаются на уровне профильных министерств и ведомств.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Воронеж Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться