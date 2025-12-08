Госпреференции для электрокаров: кто получит выгоду и почему бензиновые авто могут оказаться не у дел?

8 декабря 2025, 14:56
В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей
В России обсуждают новые льготы для покупателей и производителей электромобилей
Власти рассматривают свежие меры поддержки для рынка электромобилей. Возможны налоговые и таможенные послабления. Производители и покупатели ждут перемен. Подробности пока держатся в секрете.
В ближайшее время российский рынок электромобилей может столкнуться с заметными изменениями. Центр стратегического развития выступил с инициативой пересмотреть и расширить государственные меры поддержки для этого сегмента. Как сообщает Автостат, речь идет не только о дополнительных льготах для покупателей, но и о создании более выгодных условий для производителей электротранспорта и комплектующих к нему.
Среди предложенных мер фигурируют налоговые и таможенные послабления для импорта электрокаров. Кроме того, эксперты предлагают внедрить механизмы, которые постепенно снизят привлекательность автомобилей на традиционном топливе. В частности, обсуждаются ограничения для общественного транспорта и такси, использующих бензин или дизель.
В ЦСР напомнили, что в России уже действует концепция по развитию электротранспорта, рассчитанная до 2030 года. Согласно этому плану, к концу десятилетия отечественные заводы должны выпустить не менее 217 тысяч электромобилей, а их доля на рынке новых машин достигнет 15%. Парк электрокаров в стране должен вырасти до 1,4 миллиона единиц.
Сегодня для автопроизводителей предусмотрены специальные инвестиционные контракты, которые заключаются на 15 или 20 лет в зависимости от объема вложений. С прошлого года такие условия распространяются и на гибридные автомобили. Для покупателей электромобилей отечественного производства действует субсидия на кредит или лизинг, позволяющая получить скидку до 35% от стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей.
Кроме того, до конца текущего года владельцы электрокаров освобождены от платы за проезд по федеральным платным трассам. Это временная мера, но она уже привлекла внимание потенциальных покупателей и стала дополнительным стимулом для перехода на электротягу.
По информации Автостата, в ЦСР считают, что для ускорения развития рынка необходимо не только поддерживать спрос, но и создавать условия для локализации производства доступных моделей и их компонентов. Введение новых налоговых и таможенных режимов для импорта может стать одним из ключевых инструментов в этой стратегии.
Напомним, Центр стратегического развития — это российский аналитический центр, который занимается разработкой стратегий и рекомендаций для социально-экономического развития страны. Организация активно участвует в формировании государственной политики в различных отраслях, включая транспорт и промышленность. Ее эксперты регулярно предлагают инициативы, которые затем обсуждаются на уровне профильных министерств и ведомств.
