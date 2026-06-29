Чем обучение на праворульных машинах грозит автошколам и что думают эксперты

В России обсуждают новые стандарты обучения для водителей праворульных авто

К 2030 году в некоторых регионах России могут появиться специальные программы для водителей праворульных автомобилей. Власти поручили профильным ведомствам оценить риски и целесообразность таких изменений. Какие последствия ждут автомобилистов и почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся в деталях.

К 2030 году в некоторых регионах России могут появиться специальные программы для водителей праворульных автомобилей. Власти поручили профильным ведомствам оценить риски и целесообразность таких изменений. Какие последствия ждут автомобилистов и почему этот вопрос стал актуальным именно сейчас - разбираемся в деталях.

В ближайшие годы российские автомобилисты могут столкнуться с заметными переменами: обсуждается возможность внедрения специализированных программ обучения для водителей праворульных автомобилей. Эта инициатива напрямую затрагивает регионы, где доля таких машин остается высокой, и может повлиять на структуру автошкол, а также на требования к будущим водителям.

Как сообщает Autonews, соответствующее поручение закреплено в распоряжении правительства № 1124-р. Документ предписывает профильным ведомствам - Минпросвещения, МВД и Минпромторгу - тщательно проанализировать, насколько оправдано создание типовых курсов для управления автомобилями с правым рулем. Особое внимание уделяется тем субъектам, где праворульные авто составляют значительную часть автопарка. Итоги анализа должны быть представлены до 2027 года, что подчеркивает стратегическую важность вопроса для государства.

Параллельно с этим, власти поручили провести комплексное исследование рисков, связанных с эксплуатацией праворульных машин на российских дорогах. За эту работу отвечают МВД, Минпромторг, Минтранс и институт НАМИ. Их задача - выявить потенциальные угрозы для безопасности дорожного движения и подготовить подробный доклад к 2028 году. Такой подход позволяет не только оценить технические и организационные аспекты, но и учесть реальные условия эксплуатации в разных регионах страны.

Введение новых стандартов обучения может стать частью масштабной стратегии по повышению безопасности на дорогах, рассчитанной до 2030 года с возможностью продления до 2036 года. Власти стремятся снизить аварийность и адаптировать систему подготовки водителей к изменяющейся структуре автопарка. Не исключено, что в будущем появятся отдельные экзамены или дополнительные требования для тех, кто выбирает праворульные автомобили.

Интересно, что подобные изменения обсуждаются на фоне других реформ в сфере дорожного движения. Например, недавно стартовала автоматическая фиксация отсутствия ОСАГО с помощью камер - подробнее о новых правилах контроля можно узнать в материале о запуске автоматических штрафов за отсутствие страховки. Это свидетельствует о комплексном подходе к вопросам безопасности и регулирования на дорогах.

По имеющимся данным, в некоторых регионах России доля праворульных автомобилей превышает 50%, что связано с активным импортом машин из Японии и других стран. Эксперты отмечают, что управление такими авто требует определенных навыков, особенно при обгоне и движении по дорогам с интенсивным трафиком. Введение специализированных программ обучения может повысить уровень подготовки водителей и снизить количество аварий с участием праворульных машин. Однако окончательные решения будут приниматься после завершения всех исследований и анализа рисков.