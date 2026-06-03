Защита от дронов за счет водителей: как власти планируют укреплять безопасность топливных объектов

В России обсуждают новый сбор на топливо: бензин и дизель могут подорожать на 1,5 рубля

Власти рассматривают введение дополнительного сбора на бензин, дизель и керосин - 1,5 рубля за литр. Это может привести к заметному росту цен на топливо уже в ближайшее время. Почему обсуждение этого вопроса стало актуальным именно сейчас, какие последствия ждут водителей и как реагирует рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные инициативы уже обсуждались ранее, но сейчас ситуация на рынке топлива особенно напряженная.

Власти рассматривают введение дополнительного сбора на бензин, дизель и керосин - 1,5 рубля за литр. Это может привести к заметному росту цен на топливо уже в ближайшее время. Почему обсуждение этого вопроса стало актуальным именно сейчас, какие последствия ждут водителей и как реагирует рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные инициативы уже обсуждались ранее, но сейчас ситуация на рынке топлива особенно напряженная.

Российских автомобилистов ждет возможное повышение цен на топливо - власти обсуждают введение нового сбора в размере 1,5 рубля за литр на бензин, дизель и керосин. Эта инициатива может напрямую затронуть кошельки миллионов водителей, ведь топливо и так дорожает быстрее инфляции. Причина - необходимость финансирования защиты топливной инфраструктуры, которая в последние годы стала уязвимой для новых угроз.

По поручению вице-премьера РФ Александра Новака, Министерство энергетики готовит предложения по реализации этого сбора. Как отмечают источники, пока не определено, будет ли это отдельный налог или существенное увеличение существующих акцизов. В любом случае, итоговая цена на заправках может вырасти уже в ближайшие месяцы, если решение будет принято.

В Госдуме подчеркивают, что на защиту топливных объектов от современных угроз, включая атаки дронов, требуются десятки миллиардов рублей. Зампред комитета по энергетике Юрий Станкевич отмечает: без дополнительных поступлений обеспечить безопасность объектов невозможно. Между тем, по данным Московской топливной ассоциации, цены на топливо в столичном регионе продолжают расти: дизель за последнюю неделю подорожал на 0,7% и достиг 78,49 рубля за литр, АИ-92 - на 0,4% до 64,67 рубля, а АИ-95 - на 0,5% до 71,46 рубля.

Эксперты рынка отмечают, что даже без новых сборов стоимость топлива в России увеличивается опережающими темпами. Причины - рост издержек производителей, изменение логистики и колебания мировых цен на нефть. Введение дополнительного сбора может усилить давление на розничные цены, что особенно чувствительно для владельцев коммерческого транспорта и жителей регионов с низкой конкуренцией между АЗС.

Интересно, что подобные вопросы уже поднимались в автомобильном сообществе. Например, недавно обсуждалась продажа уникального самодельного трайка с автомобильным мотором и официальной регистрацией - подробнее об этом можно узнать в материале о редких предложениях для автолюбителей. Это показывает, что любые изменения на рынке топлива и транспорта вызывают живой интерес и обсуждение среди водителей.

Для справки: в России акцизы на топливо традиционно используются для финансирования дорожного строительства и ремонта, однако в последние годы часть средств направляется и на обеспечение безопасности объектов топливной инфраструктуры. Если новый сбор будет утвержден, он может стать самым заметным изменением в ценообразовании на топливо за последние годы. Судя по имеющимся данным, окончательное решение будет принято после обсуждения технических деталей и оценки влияния на рынок.