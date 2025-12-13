ФТС предлагает изменить правила для автомобилей из Казахстана, Армении, Киргизии и Беларуси

13 декабря 2025, 19:22
В России обсуждают упрощение расчета утильсбора для авто из стран ЕАЭС
В России могут изменить порядок расчета утильсбора для машин из ЕАЭС. Новые правила могут упростить процесс и снизить число посредников. Вопрос обсуждается на уровне ФТС. Решение может повлиять на стоимость автомобилей. Подробности пока не раскрываются.
В Федеральной таможенной службе России рассматривают возможность пересмотра порядка расчета утилизационного сбора для автомобилей, которые ввозятся из стран Евразийского экономического союза. Сейчас процедура отличается сложностью, что создает дополнительные трудности не только для обычных граждан, но и для профессиональных участников рынка.
По информации BFM, заместитель руководителя ФТС Сергей Шкляев обратил внимание на то, что действующая формула для расчета утильсбора на машины из Казахстана, Армении, Киргизии и Беларуси заметно сложнее, чем для автомобилей, поступающих из других стран. В результате даже опытные специалисты сталкиваются с трудностями при определении точной суммы платежа.
Сложная система расчета привела к появлению большого числа посредников, которые предлагают свои услуги по определению размера сбора. Однако далеко не всегда такие компании работают добросовестно. Иногда они намеренно занижают сумму, оформляя документы на базовую комплектацию, даже если у автомобиля есть дополнительные опции. В итоге при таможенных проверках выявляются случаи предоставления недостоверных данных, а ответственность за это несет покупатель.
Многие граждане не подозревают, что при оформлении автомобиля через брокеров могут быть допущены нарушения. В случае выявления ошибок или фальсификаций, именно владелец машины сталкивается с последствиями, включая доначисление платежей и возможные штрафы.
В ФТС отмечают, что к итоговой стоимости автомобилей из стран ЕАЭС возникает множество вопросов. Служба готова рассмотреть передачу администрирования процесса другой организации, если это поможет сделать процедуру более прозрачной и понятной для всех участников рынка.
В качестве одного из вариантов решения проблемы предлагается сократить количество параметров, влияющих на размер утильсбора. Например, оставить только год выпуска и объем двигателя, а расчет производить по таблице с фиксированными ставками. Такой подход, по мнению специалистов, позволит снизить количество ошибок и упростить процесс для всех сторон.
Пока окончательное решение не принято, обсуждение продолжается. В случае внедрения новых правил, процедура оформления автомобилей из стран ЕАЭС может стать проще и прозрачнее, а число посредников на этом рынке заметно сократится.
