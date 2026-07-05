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Автор: Мария Степанова

5 июля 2026, 06:21

В России обсуждают возвращение бензина Евро-2: риски для современных авто

В России обсуждают возвращение бензина Евро-2: риски для современных авто

В России могут разрешить бензин Евро-2: кому на нём можно ездить, а кому нельзя и чем опасен для свежих машин

В России обсуждают возвращение бензина Евро-2: риски для современных авто

Возможное разрешение на продажу бензина Евро-2 в России вызывает вопросы о безопасности для современных автомобилей. Эксперты предупреждают о рисках для моторов и выхлопных систем, а также о последствиях для рынка топлива.

Возможное разрешение на продажу бензина Евро-2 в России вызывает вопросы о безопасности для современных автомобилей. Эксперты предупреждают о рисках для моторов и выхлопных систем, а также о последствиях для рынка топлива.

В России вновь обсуждается возможность легализации продажи бензина стандарта Евро‑2. Эта инициатива может серьёзно отразиться на владельцах современных автомобилей, поскольку топливо с повышенным содержанием серы и низкой степенью очистки способно нанести вред двигателям и выпускным системам.

Стандарт Евро‑2 был введён в Евросоюзе ещё в 1995 году, а в России — только в 2005‑м. Продажи такого бензина ограничили в 2012 году, когда страна перешла на более жёсткие экологические нормы. Однако сейчас, на фоне дефицита топлива и необходимости наращивать объёмы производства, нефтяные компании могут снова получить возможность выпускать менее экологичный продукт.

Для каких автомобилей Евро‑2 относительно безопасен? В первую очередь — для отечественных моделей, выпущенных до 2010‑х годов, а также для иномарок конца 1990‑х и начала 2000‑х. Современные машины, особенно европейские, японские и корейские, рассчитаны на топливо с более строгими требованиями к составу. Регулярное использование Евро‑2 может привести к ускоренному выходу из строя катализаторов и кислородных датчиков, а также к быстрому образованию нагара в камерах сгорания.

Ключевое отличие Евро‑2 от более новых стандартов — допустимое содержание серы: до 500 мг/кг против 10 мг/кг в Евро‑5 и Евро‑6. Это означает, что моторное масло быстрее теряет свои свойства, а детали двигателя изнашиваются интенсивнее. В результате владельцы современных автомобилей сталкиваются с необходимостью более частой замены масла, а ремонт выпускной системы может обойтись в круглую сумму.

Тем, кто не хочет рисковать своим автомобилем, эксперты советуют внимательно следить за маркировкой топлива на АЗС и выбирать крупные сетевые заправки, где контроль за качеством бензина выше. Если же избежать Евро‑2 не удаётся, рекомендуется сократить интервал замены масла и, по возможности, временно ограничить использование современных автомобилей в интенсивном режиме. Важно помнить, что даже разовая заправка Евро‑2 вряд ли приведёт к катастрофе, но регулярное применение такого топлива может сократить срок службы двигателя и выпускной системы.

Возвращение Евро‑2 — вынужденная мера, связанная с текущей ситуацией на топливном рынке. По данным отраслевых экспертов, подобные решения могут носить временный характер и направлены на стабилизацию поставок. Однако для владельцев новых автомобилей это создаёт дополнительные риски и расходы, а для рынка — новые вызовы в сфере экологии и технического обслуживания.

Переход на Евро‑2 выгоден нефтяникам: производство такого бензина проще и дешевле, поскольку используется прямой бензин, не требующий глубокой переработки. Это позволит увеличить предложение топлива на рынке, что особенно актуально в условиях, когда в стране сохраняются проблемы с запасами, поставками и очередями на АЗС. Кстати, о сложностях с топливом и мерах по их преодолению можно узнать в материале об ограничениях и очередях на российских заправках .

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