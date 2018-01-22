22 января 2018, 18:28

В России объявили отзыв автомобилей Ford

Руководство Ford приняло решение отозвать 15 670 автомобилей, проданных в России с мая 2012 года по декабрь 2014-го. Речь идет о кроссоверах Kuga и минивенах C-Max.
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В России объявили отзыв автомобилей Ford Ford Focus, Ford C-max
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В России стартует очередная отзывная кампания. На сей раз работники сервиса проверят 13 129 автомобилей Ford ...
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Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной отзыва стал локальный перегрев головки блока цилиндра. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением. Это, в свою очередь, может стать причиной возгорания моторного отсека.

Специалисты сервисных центров выполнят модернизацию системы охлаждения с помощью установки датчика уровня охлаждающей жидкости. Кроме того, они обновят программное оборудование автомобилей. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее Ford отправил на ремонт 13 129 Transit, которые были реализованы с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017-го. Как сообщает Росстандарт, безопасность переднего пассажира может находиться под угрозой. В частности, ремень, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения.

Комплектации и технические характеристики

Ford Focus Trend Sport 2.0 AMTFord C-max 1.6 Ti-VCT (92 kW)
Год выпуска, с2011 2010
Год выпуска, по2014 2014
Кузовхэтчбек Компактвэн
Количество дверей/мест5 5/5
Тип двигателя Бензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин140 125/6300
Объем двигателя 1596
Тип трансмисии Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний На передние колеса
Городской цикл6.8 8,9
Загородный цикл4.4 5,7
Смешанный цикл 6,9
Топливодизель Бензин А-95
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Новости Форд Фокус, Си Макс, Симакс, c max

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Форум Ford C-max
датчик высокого давления на дизеле меняем каждые 2 месяца подскажите есть и в чем может быть секрет
вячеслав
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
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В России объявили отзыв автомобилей Ford
{{material_121970}} Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной отзыва стал локальный перегрев головки блока цилиндра. Это может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением. Это, в свою очередь, может стать причиной возгорания моторного отсека.Специалисты сервисных центров выполнят модернизацию системы охлаждения с помощью установки датчика уровня охлаждающей жидкости. Кроме того, они обновят программное оборудование автомобилей. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.Ранее Ford отправил на ремонт 13 129 Transit, которые были реализованы с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017-го. Как сообщает Росстандарт, безопасность переднего пассажира может находиться под угрозой. В частности, ремень, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения.
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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