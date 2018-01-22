В России объявили отзыв автомобилей Ford
Руководство Ford приняло решение отозвать 15 670 автомобилей, проданных в России с мая 2012 года по декабрь 2014-го. Речь идет о кроссоверах Kuga и минивенах C-Max.
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В России стартует очередная отзывная кампания. На сей раз работники сервиса проверят 13 129 автомобилей Ford ...Читать далее
Специалисты сервисных центров выполнят модернизацию системы охлаждения с помощью установки датчика уровня охлаждающей жидкости. Кроме того, они обновят программное оборудование автомобилей. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Ранее Ford отправил на ремонт 13 129 Transit, которые были реализованы с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017-го. Как сообщает Росстандарт, безопасность переднего пассажира может находиться под угрозой. В частности, ремень, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Focus Trend Sport 2.0 AMT
|Ford C-max 1.6 Ti-VCT (92 kW)
|Год выпуска, с
|2011
|2010
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|хэтчбек
|Компактвэн
|Количество дверей/мест
|5
|5/5
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|140
|125/6300
|Объем двигателя
|1596
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|На передние колеса
|Городской цикл
|6.8
|8,9
|Загородный цикл
|4.4
|5,7
|Смешанный цикл
|6,9
|Топливо
|дизель
|Бензин А-95
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Отзывы по теме
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
датчик высокого давления на дизеле меняем каждые 2 месяца подскажите есть и в чем может быть секрет
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
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