Volga C50 выходит на рынок — что скрывает новый седан? Два мотора и свежий дизайн

В России официально зарегистрировали седан Volga C50 на базе Geely Preface

В России появился новый седан Volga C50. Модель построена на платформе Geely Preface. Ожидаются два варианта двигателя и современный робот. Производство стартует в 2026 году. Подробности о технических отличиях и планах - в нашем материале.

В России завершилась сертификация новой модели Volga - седана C50. Этот автомобиль стал второй моделью в линейке возрожденного бренда и вызвал немалый интерес среди автолюбителей. Как сообщает Российская Газета, основой для новинки послужил китайский Geely Preface, однако российская версия получила собственные технические особенности.

Внешне Volga C50 практически не отличается от своего прототипа. Для седана предусмотрены два варианта двухлитрового турбированного двигателя: один развивает 150 лошадиных сил, другой - 200. Оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, что должно обеспечить плавное и динамичное вождение.

Производство Volga C50 планируется развернуть на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее собирали автомобили Volkswagen и Skoda. По информации Российской Газеты, запуск серийной сборки намечен на весну 2026 года. За реализацию проекта отвечает компания АО «Производство легковых автомобилей», которая уже занимается подготовкой производственных линий и обучением персонала.

Седан C50 станет второй моделью в новой гамме Volga. Ранее был представлен кроссовер K50, созданный на базе Geely Monjaro, который российские автомобилисты тут же окрестили «Волжара». В ближайшем будущем ожидается и третья новинка - компактный кроссовер K40, который будет построен на платформе Geely Atlas. Таким образом, бренд Volga делает ставку на современные технологии и проверенные решения, адаптируя их под российский рынок.

Появление Volga C50 может стать важным событием для отечественного автопрома. Модель сочетает в себе узнаваемый дизайн, современные технические характеристики и адаптацию под российские условия эксплуатации. Ожидается, что новинка привлечет внимание как частных покупателей, так и корпоративных клиентов, заинтересованных в надежных и доступных автомобилях.