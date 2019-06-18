18 июня 2019, 15:59
В России оформлена первая тысяча электронных ПТС
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Оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) постепенно набирает обороты. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрирована первая тысяча таких документов.
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Расширяется и география регистрации ТС с электронными паспортами. В настоящее время около 75% субъектов федерации (69 регионов) имеют опыт успешной работы с ЭПТС. Введение системы электронных паспортов происходит максимально плавно. Ожидается, что в ближайшее время автопроизводители на территории РФ и компании-импортеры перейдут к оформлению ЭПТС на большую часть выпускаемых или ввозимых автомобилей. Напомним, окончательный переход на ЭПТС запланирован на 1 ноября 2019 года.
С ноября 2019 года бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом ранее выданные бумажные ПТС останутся в ходу. Срок их действия не ограничен. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено.
Основные преимущества электронных ПТС: создание полной электронной базы данных, возможность проверить чистоту истории каждого автомобиля, дополнительная защита от мошенников, а также удобство для самих автовладельцев, поскольку одной «бумажкой», которая может потеряться в домашнем архиве станет меньше.
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