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22 ноября 2019, 15:47

В России оформлено более 100 000 электронных ПТС

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В последние два месяца процесс перехода на электронные паспорта транспортных средств существенно ускорился. Каждый день оформляется по 5 000 электронных ПТС. Если к началу ноября было оформлено 50 000 ЭПТС, то сейчас их число превысило 100 000 единиц.
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Как сообщает АО «Электронный паспорт», к работе с электронными паспортами подключилось более 1 500 различных организаций: изготовители транспортных средств, импортеры, уполномоченные организации, дилеры, лизинговые компании, банки и др. Ежедневно оформляется более 5 000 электронных ПТС, а в системах электронных паспортов обрабатываются 25 000 – 30 000 электронных заявлений. Затем транспортные средства успешно регистрируются в ГИБДД. На сегодняшний день практически во всех регионах России (84 из 85) имеется опыт работы с ЭПТС.

Первоначально планировалось, что полный переход на электронные паспорта ТС произойдет 1 ноября 2019 года. Но в середине октября стало известно, что по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдачу бумажных ПТС продлили еще на один год – до 1 ноября 2020 года. Отсрочку ввели по просьбе сразу нескольких государств, входящих в ЕАЭС. При этом на российской стороне процесс оформления ЭПТС был уже отлажен.

Бумажные ПТС продолжат выдавать еще минимум год. На стандартные транспортные средства, например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы, бумажные паспорта будут выдавать до 1 ноября 2020 года. Самоходные машины и другие виды техники полностью переведут на «цифру» еще годом позже – с 1 ноября 2021 года. Но даже после полного перехода на электронные ПТС все выданные ранее бумажные паспорта будут действовать бессрочно.
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В России оформлено более 100 000 электронных ПТС
{{material_127832}}Как сообщает АО «Электронный паспорт», к работе с электронными паспортами подключилось более 1 500 различных организаций: изготовители транспортных средств, импортеры, уполномоченные организации, дилеры, лизинговые компании, банки и др. Ежедневно оформляется более 5 000 электронных ПТС, а в системах электронных паспортов обрабатываются 25 000 – 30 000 электронных заявлений. Затем транспортные средства успешно регистрируются в ГИБДД. На сегодняшний день практически во всех регионах России (84 из 85) имеется опыт работы с ЭПТС.Первоначально планировалось, что полный переход на электронные паспорта ТС произойдет 1 ноября 2019 года. Но в середине октября стало известно, что по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдачу бумажных ПТС продлили еще на один год – до 1 ноября 2020 года. Отсрочку ввели по просьбе сразу нескольких государств, входящих в ЕАЭС. При этом на российской стороне процесс оформления ЭПТС был уже отлажен.Бумажные ПТС продолжат выдавать еще минимум год. На стандартные транспортные средства, например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы, бумажные паспорта будут выдавать до 1 ноября 2020 года. Самоходные машины и другие виды техники полностью переведут на «цифру» еще годом позже – с 1 ноября 2021 года. Но даже после полного перехода на электронные ПТС все выданные ранее бумажные паспорта будут действовать бессрочно.
2019-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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