22 ноября 2019, 15:47
В России оформлено более 100 000 электронных ПТС
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В последние два месяца процесс перехода на электронные паспорта транспортных средств существенно ускорился. Каждый день оформляется по 5 000 электронных ПТС. Если к началу ноября было оформлено 50 000 ЭПТС, то сейчас их число превысило 100 000 единиц.
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Первоначально планировалось, что полный переход на электронные паспорта ТС произойдет 1 ноября 2019 года. Но в середине октября стало известно, что по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдачу бумажных ПТС продлили еще на один год – до 1 ноября 2020 года. Отсрочку ввели по просьбе сразу нескольких государств, входящих в ЕАЭС. При этом на российской стороне процесс оформления ЭПТС был уже отлажен.
Бумажные ПТС продолжат выдавать еще минимум год. На стандартные транспортные средства, например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы, бумажные паспорта будут выдавать до 1 ноября 2020 года. Самоходные машины и другие виды техники полностью переведут на «цифру» еще годом позже – с 1 ноября 2021 года. Но даже после полного перехода на электронные ПТС все выданные ранее бумажные паспорта будут действовать бессрочно.
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