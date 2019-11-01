1 ноября 2019, 17:15
В России оформлено более 50 000 электронных ПТС
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В России процесс оформления электронных паспортов транспортных средств стремительно набирает обороты. Несмотря на то, что выдачу бумажных ПТС продлили еще на год, в нашей стране на 1 ноября 2019 года уже было оформлено более 50 тысяч электронных документов.
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Если по состоянию на 1 октября в России было оформлено только 8,4 тыс. электронных паспортов, то месяц спустя их число превысило 50 тысяч. В течение переходного периода, который растянулся на полтора года, оформление электронных документов было отлажено на всех уровнях: от автопроизводителей до дилеров, лизинговых компаний и таможенных ведомств. Уже к 1 сентября 19 организаций-изготовителей транспортных средств были готовы досрочно полностью или частично перейти на ЭПТС. Через месяц их число практически удвоилось. К заранее определенной дате – 1 ноября – оформление электронных паспортов начало приобретать массовый характер.
Однако бумажные ПТС продолжат выдавать еще минимум год. На стандартные транспортные средства, например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы, бумажные паспорта будут выдавать до 1 ноября 2020 года. Самоходные машины и другие виды техники полностью переведут на «цифру» еще годом позже – с 1 ноября 2021 года.
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