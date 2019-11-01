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1 ноября 2019, 17:15

В России оформлено более 50 000 электронных ПТС

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В России процесс оформления электронных паспортов транспортных средств стремительно набирает обороты. Несмотря на то, что выдачу бумажных ПТС продлили еще на год, в нашей стране на 1 ноября 2019 года уже было оформлено более 50 тысяч электронных документов.
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В середине октября стало известно, что по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдачу бумажных ПТС продлили до 1 ноября 2020 года. Ранее ожидалось, что полный переход на электронные паспорта состоится 1 ноября текущего года. Отсрочку ввели по просьбе сразу нескольких государств, входящих в ЕАЭС. Но на российской стороне процесс оформления ЭПТС уже отлажен.

Если по состоянию на 1 октября в России было оформлено только 8,4 тыс. электронных паспортов, то месяц спустя их число превысило 50 тысяч. В течение переходного периода, который растянулся на полтора года, оформление электронных документов было отлажено на всех уровнях: от автопроизводителей до дилеров, лизинговых компаний и таможенных ведомств. Уже к 1 сентября 19 организаций-изготовителей транспортных средств были готовы досрочно полностью или частично перейти на ЭПТС. Через месяц их число практически удвоилось. К заранее определенной дате – 1 ноября – оформление электронных паспортов начало приобретать массовый характер.

Однако бумажные ПТС продолжат выдавать еще минимум год. На стандартные транспортные средства, например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы, бумажные паспорта будут выдавать до 1 ноября 2020 года. Самоходные машины и другие виды техники полностью переведут на «цифру» еще годом позже – с 1 ноября 2021 года.


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В России оформлено более 50 000 электронных ПТС
{{material_127832}}В середине октября стало известно, что по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдачу бумажных ПТС продлили до 1 ноября 2020 года. Ранее ожидалось, что полный переход на электронные паспорта состоится 1 ноября текущего года. Отсрочку ввели по просьбе сразу нескольких государств, входящих в ЕАЭС. Но на российской стороне процесс оформления ЭПТС уже отлажен.Если по состоянию на 1 октября в России было оформлено только 8,4 тыс. электронных паспортов, то месяц спустя их число превысило 50 тысяч. В течение переходного периода, который растянулся на полтора года, оформление электронных документов было отлажено на всех уровнях: от автопроизводителей до дилеров, лизинговых компаний и таможенных ведомств. Уже к 1 сентября 19 организаций-изготовителей транспортных средств были готовы досрочно полностью или частично перейти на ЭПТС. Через месяц их число практически удвоилось. К заранее определенной дате – 1 ноября – оформление электронных паспортов начало приобретать массовый характер.Однако бумажные ПТС продолжат выдавать еще минимум год. На стандартные транспортные средства, например, легковые и грузовые автомобили, автобусы и мотоциклы, бумажные паспорта будут выдавать до 1 ноября 2020 года. Самоходные машины и другие виды техники полностью переведут на «цифру» еще годом позже – с 1 ноября 2021 года.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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