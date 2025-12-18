Таксисты-самозанятые: кто попадет в 25% квоту и почему это не понравится агрегаторам?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

18 декабря 2025, 16:59

В России ограничили число самозанятых таксистов: новые квоты до 2033 года

В России официально закрепили лимит на количество самозанятых водителей такси. Теперь в каждом регионе не более четверти всех такси смогут работать по самозанятой схеме. Как сообщает Автостат, соответствующий закон прошел третье чтение в Госдуме и вскоре вступит в силу.

Суть нововведений проста: если вы владеете иномаркой, не произведенной в России, и хотите возить пассажиров как самозанятый, придется вписаться в региональную квоту. Она составит 25% от общего числа такси, зарегистрированных в реестре. Причем автомобиль должен быть в вашей собственности минимум полгода, а работать на нем можно только лично, без передачи руля третьим лицам.

Законодатели уверяют, что такие меры позволят избежать резкого сокращения числа машин на линии и дадут рынку время на адаптацию. Переходный период растянется до 1 января 2033 года. За ежегодное распределение лимитов будет отвечать Минтранс, который сможет корректировать квоты в зависимости от ситуации в каждом регионе.

По мнению экспертов, это решение частично сохранит возможность для самозанятых продолжать работу, но при этом не даст им полностью вытеснить классические таксопарки. В Общественном Совете по развитию такси считают, что 25% - компромисс между интересами частников и крупных игроков рынка. Впрочем, агрегаторы уже выражают недовольство: новые правила могут усложнить доступ к работе для многих водителей, особенно в крупных городах.

Интересно, что на фоне этих изменений аналитики прогнозируют заметные сдвиги на рынке новых автомобилей. По информации Автостата, к 2026 году отечественные марки могут занять до 40% сегмента новых легковых машин, тогда как доля китайских брендов, наоборот, снизится ниже 50%. Сейчас китайцы контролируют более половины рынка, но ситуация постепенно меняется в пользу российских производителей.

