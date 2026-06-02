340 «лошадей» под капотом, но налог как за 147: раскрыт главный козырь нового флагмана GAC S9

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности

В России стартовали предзаказы на флагманский гибридный кроссовер GAC S9, но цены и сроки поставки пока держат в секрете. Почему дилеры решились на «слепые» заказы, какие опции доступны и чем эта модель может удивить - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что это не первая попытка бренда выйти в премиум-сегмент, а условия гарантии и оснащение могут стать решающими для покупателей.

В России стартовали предзаказы на флагманский гибридный кроссовер GAC S9, но цены и сроки поставки пока держат в секрете. Почему дилеры решились на «слепые» заказы, какие опции доступны и чем эта модель может удивить - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что это не первая попытка бренда выйти в премиум-сегмент, а условия гарантии и оснащение могут стать решающими для покупателей.

Российский рынок автомобилей снова удивляет: стартовали предзаказы на флагманский гибридный кроссовер GAC S9, который обещает стать заметным игроком в сегменте крупных SUV. Для автолюбителей это событие важно тем, что речь идет о модели, способной конкурировать с привычными брендами по уровню оснащения и техническим решениям. Однако пока дилеры принимают только «слепые» заказы - ни цены, ни точные сроки появления машин в шоурумах не раскрываются.

GAC S9 - второй представитель S-серии бренда, который позиционируется выше уже знакомого россиянам S7. В Китае эта модель появилась в августе 2025 года, а в мае 2026-го стало известно о ее выходе на российский рынок. Кроссовер построен на платформе с последовательной гибридной установкой REEV: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель-генератор на 156 л.с., который питает батарею и обеспечивает заряд для двух электромоторов суммарной мощностью 340 л.с. Такой подход позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,2 секунды, а транспортный налог рассчитывается исходя из мощности электромоторов - 147 л.с.

Автомобиль выделяется внушительными габаритами: длина 5060 мм, ширина 1950 мм, высота 1760 мм, колесная база 2930 мм. В салоне пять посадочных мест, хотя в Китае доступна и шестиместная версия. Клиренс составляет 188 мм, объем багажника варьируется от 960 до 1950 литров, а топливный бак рассчитан на 60 литров. Кузов можно выбрать в одном из семи цветов, включая двухцветные варианты, а интерьер - в трех оттенках: темный, светлый или терракотовый. В отделке используется кожа Nappa и натуральное дерево, что подчеркивает премиальный статус модели.

Тяговая батарея емкостью 44,5 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 209 км, а максимальный гибридный пробег по циклу NEDC достигает 1019 км. При разряженном аккумуляторе расход топлива составляет 7,4 л на 100 км. Среди опций - адаптивная подвеска с электроуправляемыми амортизаторами, 21-дюймовые диски, интеллектуальный комплекс ADAS с автоматической парковкой, двойная беспроводная зарядка для смартфонов и атмосферная подсветка салона.

Внутри GAC S9 установлен цифровой щиток приборов на 12,3 дюйма, центральный сенсорный экран 15,6 дюйма с поддержкой сервисов VK и «Яндекс», проекционный дисплей 27 дюймов и отдельный 17,3-дюймовый экран для пассажиров второго ряда. Для комфорта предусмотрены полный зимний пакет, электрическая оттоманка для переднего пассажира, сиденья с функцией массажа и сегментированная панорамная крыша.

Гарантия на автомобиль составляет пять лет или 150 000 км, а на гибридные компоненты - восемь лет или 150 000 км. Такой подход может привлечь тех, кто ищет долгосрочную эксплуатацию без лишних рисков. Важно отметить, что GAC активно расширяет свое присутствие в России, делая ставку на современные технологии и богатое оснащение. Судя по представленным характеристикам, S9 способен заинтересовать не только поклонников китайских марок, но и тех, кто ранее выбирал европейские или японские аналоги. Остается дождаться официальных цен и первых отзывов владельцев, чтобы понять, насколько новинка оправдает ожидания.