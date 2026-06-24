Как лизинговые компании решают проблему реализации техники и что это значит для покупателей

24 июня 2026, 20:01
В России открылись новые хабы для продажи изъятых авто с большими скидками
В России открылись новые хабы для продажи изъятых авто с большими скидками
На рынке подержанных автомобилей в России появился новый тренд - специальные хабы лизинговых компаний, где можно приобрести изъятые за неуплату машины со скидками до 30%. Это может изменить подход к покупке авто и повлиять на рынок уже в ближайшее время.
В России появился новый способ приобретения автомобиля с выгодой — теперь на специальных площадках лизинговых компаний можно купить машины, изъятые у клиентов за неуплату. Скидки на таких автомобилях могут достигать 30%, что сразу привлекло внимание покупателей и изменило динамику рынка.
Группа компаний «Альфа-Лизинг» одной из первых запустила подобную программу ещё весной. На её площадках можно найти не только легковые автомобили, но и коммерческий транспорт, грузовики, прицепы и спецтехнику. По словам директора компании Максима Агаджанова, новые хабы помогут лизинговой компании быстрее реализовать высвободившуюся технику и решить проблему нехватки стоянок.
Сами хабы представляют собой современные пространства, где покупатель может осматривать автомобили в комфортных условиях. В перспективе на таких площадках будут организованы не только продажи, но и центры диагностики, предпродажной подготовки и цифровых сервисов. Это делает процесс покупки более прозрачным и удобным для конечного клиента.
Спрос на подержанные автомобили в лизинге растёт быстрее, чем на новые. По данным «Газпромбанк Автолизинга» и НАПИ, в первом квартале 2026 года рынок лизинга легковых авто увеличился на 8%, а сегмент подержанных машин — сразу на 41%. В мае на вторичном рынке было заключено 534 тысячи сделок, что на 4% больше, чем годом ранее. Наибольший интерес вызывают японские (27%) и российские (25%) автомобили, а также немецкие, корейские и американские марки.
Доля машин, изъятых из лизинга, в новых сделках за год выросла с 22% до 29%. Как отмечает генеральный директор НАПИ Татьяна Арабаджи, основную часть этого сегмента составляют автомобили 2023 и 2024 годов выпуска — они дешевле новых, но всё ещё обладают большим остаточным ресурсом.
Чтобы обеспечить стабильный сбыт, лизинговые компании активно открывают новые хабы. У «Альфа-Лизинга» такие площадки уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Воронеже и Саратове, а в ближайшие годы ожидается запуск ещё около 20 точек в крупных городах, включая Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.
По данным «Газпромбанк Автолизинга», общий запас техники у каждого участника рынка составляет около 35,8 тысячи единиц, а по стране — более 60 тысяч. В первом квартале 2026 года компания реализовала из собственного парка вдвое больше техники, чем год назад. Среди легковых моделей чаще всего изымаются LADA, Geely, Exeed, Changan и Haval, а из грузовиков — FAW, SITRAK, «КамАЗ» и Foton. В сегменте спецтехники лидируют XCMG, LiuGong, LGCE, SANY и Lonking.
Покупка автомобиля через хаб становится привлекательной не только из-за скидок, но и благодаря прозрачности сделки: лизинговые компании предоставляют полный пакет документов, прошедших юридическую проверку. Подобный подход может стать новым стандартом на рынке подержанных автомобилей, особенно на фоне роста интереса к коммерческому транспорту и спецтехнике. Кстати, интерес к новым формам продаж техники наблюдается и в других сегментах: например, китайские производители активно выводят на рынок карьерные самосвалы, подробнее в материале о новых предложениях от Sitrak .
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