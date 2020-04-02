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2 апреля 2020, 09:47

В России отменят утильсбор на временно ввозимые автомобили

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Депутаты Госдумы утвердили законопроект, предусматривающий отмену утилизационного сбора для транспортных средств, которые временно ввозятся на территорию России, например, для участия в выставках или для транзита в другие страны.
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На противоречие в законодательстве Конституционный суд указал еще летом 2019 года. Действительно, нелогично требовать деньги на утилизацию, если автомобиль находится в стране временно, в течение максимум нескольких месяцев. В итоге, платеж признали «экономически необоснованным». Законопроект принят думскими депутатами в минувшую среду сразу во втором и заключительном третьем чтениях.

Теперь поправки должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Утилизационный сбор отменят для автомобилей, ввозимых в Россию для участия в выставках или презентациях, а также для проведения испытаний или вывоза в третьи страны транзитом. То есть речь идет об автомобилях, которые не регистрируются на территории нашей страны.
 
Напомним, временно ввозить в РФ можно транспортные средства, зарегистрированные на территории иностранного государства, при этом общий срок временного ввоза не должен  превышать 6 месяцев в течение одного календарного года.

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Комментарии
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Carboy
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В России отменят утильсбор на временно ввозимые автомобили
{{material_128461}}На противоречие в законодательстве Конституционный суд указал еще летом 2019 года. Действительно, нелогично требовать деньги на утилизацию, если автомобиль находится в стране временно, в течение максимум нескольких месяцев. В итоге, платеж признали «экономически необоснованным». Законопроект принят думскими депутатами в минувшую среду сразу во втором и заключительном третьем чтениях.Теперь поправки должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Утилизационный сбор отменят для автомобилей, ввозимых в Россию для участия в выставках или презентациях, а также для проведения испытаний или вывоза в третьи страны транзитом. То есть речь идет об автомобилях, которые не регистрируются на территории нашей страны. Напомним, временно ввозить в РФ можно транспортные средства, зарегистрированные на территории иностранного государства, при этом общий срок временного ввоза не должен  превышать 6 месяцев в течение одного календарного года.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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