2 апреля 2020, 09:47
В России отменят утильсбор на временно ввозимые автомобили
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Депутаты Госдумы утвердили законопроект, предусматривающий отмену утилизационного сбора для транспортных средств, которые временно ввозятся на территорию России, например, для участия в выставках или для транзита в другие страны.
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Теперь поправки должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. Утилизационный сбор отменят для автомобилей, ввозимых в Россию для участия в выставках или презентациях, а также для проведения испытаний или вывоза в третьи страны транзитом. То есть речь идет об автомобилях, которые не регистрируются на территории нашей страны.
Напомним, временно ввозить в РФ можно транспортные средства, зарегистрированные на территории иностранного государства, при этом общий срок временного ввоза не должен превышать 6 месяцев в течение одного календарного года.
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