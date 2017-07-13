13 июля 2017, 10:47

В России отремонтируют более 4 тысяч километров дорог

В текущем году в нормативное состояние приведут более 4 тыс. км дорог в 36 регионах России, в которых живут 19 млн россиян. Об этом сообщил первый заместитель Министра транспорта РФ Евгений Дитрих.
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По его словам, до 2025 года планируется привести в нормативное состояние около 50 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения. Таким образом, увеличение доли дорог городских агломераций, входящих в проект и соответствующих нормативным требованиям, составит 85%. Эти улучшения почувствуют 19 млн человек – жителей агломераций.

Что касается текущего года, то важно оперативно привести в нормативное состояние потенциально аварийно-опасные участки городских, региональных и муниципальных дорог. В 2017 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» также ликвидируют более 1000 мест концентрации ДТП, установят 1600 светофоров и 25000 дорожных знаков. На эти цели из федерального и региональных бюджетов  и выделяется более 65 млрд рублей.

В настоящий момент все процедуры по контрактам завершены. Ремонт дорог будут осуществлять в Астраханской, Казанской, Кемеровской, Набержночелнинской, Ростовской, Хабаровской и Ульяновской агломерациях. А вот Владивостокской, Ижевской, Кировской, Пензенской, Пермской, Саратовской, Тульской, Уфимской, Воронежской, Кировской, Красноярской, Липецкой, Махачкалинской, Нижегородской, Омской и Томской агломерациям необходимо оперативно заключить контракты.

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В России отремонтируют более 4 тысяч километров дорог
{{material_119596}}По его словам, до 2025 года планируется привести в нормативное состояние около 50 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения. Таким образом, увеличение доли дорог городских агломераций, входящих в проект и соответствующих нормативным требованиям, составит 85%. Эти улучшения почувствуют 19 млн человек – жителей агломераций.Что касается текущего года, то важно оперативно привести в нормативное состояние потенциально аварийно-опасные участки городских, региональных и муниципальных дорог. В 2017 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» также ликвидируют более 1000 мест концентрации ДТП, установят 1600 светофоров и 25000 дорожных знаков. На эти цели из федерального и региональных бюджетов  и выделяется более 65 млрд рублей.В настоящий момент все процедуры по контрактам завершены. Ремонт дорог будут осуществлять в Астраханской, Казанской, Кемеровской, Набержночелнинской, Ростовской, Хабаровской и Ульяновской агломерациях. А вот Владивостокской, Ижевской, Кировской, Пензенской, Пермской, Саратовской, Тульской, Уфимской, Воронежской, Кировской, Красноярской, Липецкой, Махачкалинской, Нижегородской, Омской и Томской агломерациям необходимо оперативно заключить контракты.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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