В России отремонтируют более 4 тысяч километров дорог
Что касается текущего года, то важно оперативно привести в нормативное состояние потенциально аварийно-опасные участки городских, региональных и муниципальных дорог. В 2017 году в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» также ликвидируют более 1000 мест концентрации ДТП, установят 1600 светофоров и 25000 дорожных знаков. На эти цели из федерального и региональных бюджетов и выделяется более 65 млрд рублей.
В настоящий момент все процедуры по контрактам завершены. Ремонт дорог будут осуществлять в Астраханской, Казанской, Кемеровской, Набержночелнинской, Ростовской, Хабаровской и Ульяновской агломерациях. А вот Владивостокской, Ижевской, Кировской, Пензенской, Пермской, Саратовской, Тульской, Уфимской, Воронежской, Кировской, Красноярской, Липецкой, Махачкалинской, Нижегородской, Омской и Томской агломерациям необходимо оперативно заключить контракты.
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