25 июня 2019, 18:31

В России отзовут Mazda 6 и CX-5

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Mazda объявила о начале проведения отзывной кампании 938 автомобилей Mazda 6 и CX-5. Причиной этому является возможный дефект дизельного агрегата. Все машины были проданы в период с апреля 2013 года по август 2018-го.

«Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае это может привести к остановке двигателя», — говорится в сообщении Росстандарта.

В ближайшее время дилеры уведомят владельцев отзываемых машин о необходимости явиться на сервис. Специалисты выполнят проверку заслонки впускного клапана и при необходимости произведут ее чистку или выполнят замену. Все работы будут осуществляться бесплатно.

Комплектации и технические характеристики

Mazda 6 Supreme 2.0 ATMazda CX-5 Supreme 2.2d AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузовседан кроссовер
Количество дверей/мест4/5 5/5
Тип двигателябензин дизель
Мощность, л.с./ об/мин150 175
Объем двигателя1998 2191
Тип трансмисииавтомат 6 автомат 6
Приводпередний полный
Городской цикл8.3 7.0
Загородный цикл4.9 5.3
Смешанный цикл6.1 5.9
ТопливоАИ-95 ДТ
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Отзывы по теме
Форум Mazda 6 sedan
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Рик
Форум Mazda CX-5
Цитата:| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
tel89177831519
Toyota Camry против Mazda6: привычка против стиля
Мазда красивая, люблю такого рода дизайн. Футуристично и стильно, по-моему. Хотя, к чести камри сказать, она тоже не сильно уступает 6 мазде в плане красоты дизайна. Если Мазда - 8/ 10, то Камри - 6-7/ 10 Думаю так
КсенияС
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В России отзовут Mazda 6 и CX-5
«Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае это может привести к остановке двигателя», — говорится в сообщении Росстандарта. В ближайшее время дилеры уведомят владельцев отзываемых машин о необходимости явиться на сервис. Специалисты выполнят проверку заслонки впускного клапана и при необходимости произведут ее чистку или выполнят замену. Все работы будут осуществляться бесплатно.
2019-06-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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