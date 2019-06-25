25 июня 2019, 18:31
В России отзовут Mazda 6 и CX-5
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Mazda объявила о начале проведения отзывной кампании 938 автомобилей Mazda 6 и CX-5. Причиной этому является возможный дефект дизельного агрегата. Все машины были проданы в период с апреля 2013 года по август 2018-го.
«Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае это может привести к остановке двигателя», — говорится в сообщении Росстандарта.
В ближайшее время дилеры уведомят владельцев отзываемых машин о необходимости явиться на сервис. Специалисты выполнят проверку заслонки впускного клапана и при необходимости произведут ее чистку или выполнят замену. Все работы будут осуществляться бесплатно.
Комплектации и технические характеристики
|Mazda 6 Supreme 2.0 AT
|Mazda CX-5 Supreme 2.2d AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|седан
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|4/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензин
|дизель
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|175
|Объем двигателя
|1998
|2191
|Тип трансмисии
|автомат 6
|автомат 6
|Привод
|передний
|полный
|Городской цикл
|8.3
|7.0
|Загородный цикл
|4.9
|5.3
|Смешанный цикл
|6.1
|5.9
|Топливо
|АИ-95
|ДТ
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Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
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Отзывы по теме
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Цитата:| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
Мазда красивая, люблю такого рода дизайн. Футуристично и стильно, по-моему. Хотя, к чести камри сказать, она тоже не сильно уступает 6 мазде в плане красоты дизайна. Если Мазда - 8/ 10, то Камри - 6-7/ 10 Думаю так
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