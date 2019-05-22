22 мая 2019, 21:33

В России отзывают 14,5 тысячи автомобилей Ford

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СП Ford Sollers объявило о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Ford Explorer. Причина – необходимость замены рычагов схождения задних колес.
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Одновременно с сообщением о сохранении дилерской сети СП Ford Sollers объявило о начале масштабного отзыва в отношении 14,5 тыс. автомобилей. Теперь дилерские сервис-центры обеспечены гарантированной работой. Поводом для отзыва послужили результаты исследований, в которых изучалось поведение подвески вседорожников Ford Explorer. Специалисты Ford выяснили, что частые толчки и диапазон отскока подвески на неровных дорогах могут увеличивать изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес. В результате на этих рычагах могут возникать трещины, что увеличивает риск аварии. Косвенными признаками проблем с рычагами должны стать посторонний шум и ухудшение управляемости.

Дефектные рычаги заподозрили у 14 576 вседорожников Ford Explorer, проданных с августа 2012 года по апрель 2018 года. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и связаться с ближайшим дилерским центром, не дожидаясь официального уведомления. В любом случае всех владельцев указанных выше автомобилей оповестят по телефону или email о необходимости явиться на бесплатный ремонт. Специалисты дилерского сервиса заменят пострадавшие рычаги регулировки схождения задних колес. Все ремонтные работы проведут бесплатно для автовладельцев.

Отметим, что автомобили Ford отзывают в России крайне редко, особенно по сравнению с машинами других брендов. Предыдущая сервисная акция была объявлена в августе 2018 года и затронула 4 тысячи автомобилей Focus, C-Max, Mondeo, Kuga. Причиной стал заводской дефект нажимного диска сцепления на машинах с механической коробкой передач.

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В России отзывают 14,5 тысячи автомобилей Ford
{{material_124205}}Одновременно с сообщением о сохранении дилерской сети СП Ford Sollers объявило о начале масштабного отзыва в отношении 14,5 тыс. автомобилей. Теперь дилерские сервис-центры обеспечены гарантированной работой. Поводом для отзыва послужили результаты исследований, в которых изучалось поведение подвески вседорожников Ford Explorer. Специалисты Ford выяснили, что частые толчки и диапазон отскока подвески на неровных дорогах могут увеличивать изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес. В результате на этих рычагах могут возникать трещины, что увеличивает риск аварии. Косвенными признаками проблем с рычагами должны стать посторонний шум и ухудшение управляемости.Дефектные рычаги заподозрили у 14 576 вседорожников Ford Explorer, проданных с августа 2012 года по апрель 2018 года. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и связаться с ближайшим дилерским центром, не дожидаясь официального уведомления. В любом случае всех владельцев указанных выше автомобилей оповестят по телефону или email о необходимости явиться на бесплатный ремонт. Специалисты дилерского сервиса заменят пострадавшие рычаги регулировки схождения задних колес. Все ремонтные работы проведут бесплатно для автовладельцев.Отметим, что автомобили Ford отзывают в России крайне редко, особенно по сравнению с машинами других брендов. Предыдущая сервисная акция была объявлена в августе 2018 года и затронула 4 тысячи автомобилей Focus, C-Max, Mondeo, Kuga. Причиной стал заводской дефект нажимного диска сцепления на машинах с механической коробкой передач.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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