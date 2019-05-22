22 мая 2019, 21:33
В России отзывают 14,5 тысячи автомобилей Ford
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СП Ford Sollers объявило о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Ford Explorer. Причина – необходимость замены рычагов схождения задних колес.
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Дефектные рычаги заподозрили у 14 576 вседорожников Ford Explorer, проданных с августа 2012 года по апрель 2018 года. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и связаться с ближайшим дилерским центром, не дожидаясь официального уведомления. В любом случае всех владельцев указанных выше автомобилей оповестят по телефону или email о необходимости явиться на бесплатный ремонт. Специалисты дилерского сервиса заменят пострадавшие рычаги регулировки схождения задних колес. Все ремонтные работы проведут бесплатно для автовладельцев.
Отметим, что автомобили Ford отзывают в России крайне редко, особенно по сравнению с машинами других брендов. Предыдущая сервисная акция была объявлена в августе 2018 года и затронула 4 тысячи автомобилей Focus, C-Max, Mondeo, Kuga. Причиной стал заводской дефект нажимного диска сцепления на машинах с механической коробкой передач.
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