Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
9 октября 2019, 13:01

В России отзывают 162 тысячи автомобилей Nissan

  • 63
  • 0
Российский офис Nissan объявил о начале масштабной отзывной кампании в отношении автомобилей Nissan двух моделей – Note и Tiida. Причиной стали смертельно опасные подушки Takata.
В России отзывают 162 тысячи автомобилей Nissan

Фото взято из открытых источников

Ранее мы писали
Печально известный производитель подушек безопасности Takata заявил о банкротстве. Несмотря на организационный ...
Читать далее
История с подушками безопасности Takata еще не окончена. Проблему обнаружили в 2014 году. С тех пор по всему миру было отозвано более 100 млн автомобилей. Источником неприятностей стал нитрат аммония – вещество, которое должно быстро наполнять подушки в случае аварии.
 
Под воздействием воздействии высоких температур и влажности оно меняет свойства, расширяется и раздувает металлический контейнер, в котором содержится. В результате при ДТП подушка раскрывается чересчур быстро, а металлические и пластиковые осколки превращаются в настоящую шрапнель и разлетаются по салону автомобиля, калечат или даже убивают находящихся там людей. В настоящее время известно о 21 погибшем и почти 200 раненых. Процесс идет медленно и постепенно, поэтому отзыву подлежат немолодые автомобили.

На этот раз в сервис пригласят Nissan Note и Nissan Tiida, выпущенные с января 2007 года по август 2014 года. В общей сложности отзыв затрагивает 161 957 автомобилей. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники Nissan начнут извещать автовладельцев о начале сервисной компании и приглашать на бесплатный ремонт. На всех автомобилях бесплатно заменят газогенератор пассажирской подушки безопасности. 


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Tiida
Автомобиль купили в салоне новый в конце 2010 года.Первая новая иномарка.И забыл я все эти б.у автомобили.Эта машинка жены.Но иногда и мне удается покататься.Радость от вождения и обладания этой японочкой не имеет границ.Я не объективен.Все свои машины я любил и лелеял как позволял кошелек.Нам машина ...
сергей
Форум Nissan Note
С какой модели ниссан ноте подходит защита картера на ниссан ноте 1. 5dci ?
Евгений
Nissan снова отзывает машины из-за эйрбегов
Нет на Сайте Росстандарта Списка потенциально опасных автомобилей. Не вводите в заблуждение людей.
Казбек
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ниссан
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Ирина Зеленцова: «Suzuki не ломаются»
Безопасность детей на дорогах. Что нужно менять
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Nissan Tiida
Объявления о продаже Nissan Tiida
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России отзывают 162 тысячи автомобилей Nissan
{{material_119837}}История с подушками безопасности Takata еще не окончена. Проблему обнаружили в 2014 году. С тех пор по всему миру было отозвано более 100 млн автомобилей. Источником неприятностей стал нитрат аммония – вещество, которое должно быстро наполнять подушки в случае аварии. Под воздействием воздействии высоких температур и влажности оно меняет свойства, расширяется и раздувает металлический контейнер, в котором содержится. В результате при ДТП подушка раскрывается чересчур быстро, а металлические и пластиковые осколки превращаются в настоящую шрапнель и разлетаются по салону автомобиля, калечат или даже убивают находящихся там людей. В настоящее время известно о 21 погибшем и почти 200 раненых. Процесс идет медленно и постепенно, поэтому отзыву подлежат немолодые автомобили.На этот раз в сервис пригласят Nissan Note и Nissan Tiida, выпущенные с января 2007 года по август 2014 года. В общей сложности отзыв затрагивает 161 957 автомобилей. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники Nissan начнут извещать автовладельцев о начале сервисной компании и приглашать на бесплатный ремонт. На всех автомобилях бесплатно заменят газогенератор пассажирской подушки безопасности. 
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Набережные Челны Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.