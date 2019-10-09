9 октября 2019, 13:01
В России отзывают 162 тысячи автомобилей Nissan
- 63
- 0
Российский офис Nissan объявил о начале масштабной отзывной кампании в отношении автомобилей Nissan двух моделей – Note и Tiida. Причиной стали смертельно опасные подушки Takata.
Ранее мы писали
Печально известный производитель подушек безопасности Takata заявил о банкротстве. Несмотря на организационный ...Читать далее
Под воздействием воздействии высоких температур и влажности оно меняет свойства, расширяется и раздувает металлический контейнер, в котором содержится. В результате при ДТП подушка раскрывается чересчур быстро, а металлические и пластиковые осколки превращаются в настоящую шрапнель и разлетаются по салону автомобиля, калечат или даже убивают находящихся там людей. В настоящее время известно о 21 погибшем и почти 200 раненых. Процесс идет медленно и постепенно, поэтому отзыву подлежат немолодые автомобили.
На этот раз в сервис пригласят Nissan Note и Nissan Tiida, выпущенные с января 2007 года по август 2014 года. В общей сложности отзыв затрагивает 161 957 автомобилей. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. В ближайшее время уполномоченные сотрудники Nissan начнут извещать автовладельцев о начале сервисной компании и приглашать на бесплатный ремонт. На всех автомобилях бесплатно заменят газогенератор пассажирской подушки безопасности.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Автомобиль купили в салоне новый в конце 2010 года.Первая новая иномарка.И забыл я все эти б.у автомобили.Эта машинка жены.Но иногда и мне удается покататься.Радость от вождения и обладания этой японочкой не имеет границ.Я не объективен.Все свои машины я любил и лелеял как позволял кошелек.Нам машина ...
С какой модели ниссан ноте подходит защита картера на ниссан ноте 1. 5dci ?
Нет на Сайте Росстандарта Списка потенциально опасных автомобилей. Не вводите в заблуждение людей.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве