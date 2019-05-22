22 мая 2019, 00:01

В России отзывают 18 автомобилей Mercedes-Benz

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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале локальной отзывной кампании, затрагивающей в нашей стране всего 18 автомобилей трех моделей: С-Class, Е-Class и GLK. Причина – неисправность электроусилителя руля.
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении премиальных автомобилей S-Class ...
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Специалисты Mercedes-Benz заподозрили, что на единичных автомобилях С-Class, Е-Class и GLK, выпущенных в 2018 – 2019 годах мог быть установлен дефектный датчик в электроусилителе рулевого управления. Список VIN-номеров «несчастливых» машин опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят автовладельцев о необходимости подъехать на станцию технического обслуживания, где на автомобилях заменят датчик на новый, соответствующий спецификации. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для владельцев машин.

Mercedes-Benz объявляет сервисные акции в России с завидной регулярностью. Например, две недели назад компания пригласила на сервис 1,5 тысячи владельцев премиальных купе и седанов S-Class. Причиной стала проблема с работой ассистента рулевого управления. В середине апреля объявили сразу две отзывные кампании. У 762 пикапов X-Class причиной стала неисправность системы экстренного вызова, а у 23 фургонов Sprinter и V-Class – дефект подушки безопасности. Всего с начала 2019 года нынешний отзыв 18 автомобилей стал пятым для немецкого автопроизводителя.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Владимир Александрович
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Форум Mercedes-Benz GLK-класс
За три года убить мерс в хлам ?-чо курил!, поделись а.
алекс
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В России отзывают 18 автомобилей Mercedes-Benz
{{material_126453}}Специалисты Mercedes-Benz заподозрили, что на единичных автомобилях С-Class, Е-Class и GLK, выпущенных в 2018 – 2019 годах мог быть установлен дефектный датчик в электроусилителе рулевого управления. Список VIN-номеров «несчастливых» машин опубликован на сайте Росстандарта. В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят автовладельцев о необходимости подъехать на станцию технического обслуживания, где на автомобилях заменят датчик на новый, соответствующий спецификации. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для владельцев машин.Mercedes-Benz объявляет сервисные акции в России с завидной регулярностью. Например, две недели назад компания пригласила на сервис 1,5 тысячи владельцев премиальных купе и седанов S-Class. Причиной стала проблема с работой ассистента рулевого управления. В середине апреля объявили сразу две отзывные кампании. У 762 пикапов X-Class причиной стала неисправность системы экстренного вызова, а у 23 фургонов Sprinter и V-Class – дефект подушки безопасности. Всего с начала 2019 года нынешний отзыв 18 автомобилей стал пятым для немецкого автопроизводителя.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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