22 мая 2019, 00:01
В России отзывают 18 автомобилей Mercedes-Benz
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале локальной отзывной кампании, затрагивающей в нашей стране всего 18 автомобилей трех моделей: С-Class, Е-Class и GLK. Причина – неисправность электроусилителя руля.
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении премиальных автомобилей S-Class ...Читать далее
Mercedes-Benz объявляет сервисные акции в России с завидной регулярностью. Например, две недели назад компания пригласила на сервис 1,5 тысячи владельцев премиальных купе и седанов S-Class. Причиной стала проблема с работой ассистента рулевого управления. В середине апреля объявили сразу две отзывные кампании. У 762 пикапов X-Class причиной стала неисправность системы экстренного вызова, а у 23 фургонов Sprinter и V-Class – дефект подушки безопасности. Всего с начала 2019 года нынешний отзыв 18 автомобилей стал пятым для немецкого автопроизводителя.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
За три года убить мерс в хлам ?-чо курил!, поделись а.
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