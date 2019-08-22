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22 августа 2019, 00:32

В России отзывают 2,5 тысячи Volkswagen Multivan

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Фото Volkswagen
Российский офис Volkswagen объявил о начале отзывной кампании в отношении минивенов бизнес-класса Volkswagen Multivan. Причина – недостаточная герметичность сдвижной двери.
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Российский офис Volkswagen объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Teramont. Причина – ...
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Специалисты Volkswagen выяснили, что недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери может привести к попаданию влаги на блок управления электроприводом крышки багажного отсека. Неисправность заподозрили у 2 490 минивенов Volkswagen Multivan, которые были проданы, начиная с 2016 года.

В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании по телефону или email. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Для устранения неисправности необходимо будет предоставить автомобиль в дилерский сервис-центр. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.

Предыдущий отзыв автомобилей Volkswagen был объявлен в апреле 2019 года. Он касался кроссоверов Teramont. Причиной стали бракованные задние пружины, которые при самом неблагоприятном развитии событий могли лопнуть и повредить покрышки. Тогда в сервис пригласили владельцев 280 автомобилей, проданных в 2018 – 2019 годах. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Multivan
Т 5 2013 год двигатель би турбо, катастрофа по маслу и очень слабая голова никогда больше не возьму эту машину
игорь
дымит когда температура
Добрый день скажите причину когда температура 60 едет нормально то есть скорость 120 и выше когда температура 90 начинает траить и дым с выхлопной трубы чорный
дмитрии
как установить программы на Zenec 2041D
ребята что так и ни кто не знает как установить программы на навигатор Zenec 2041D аппарату уже почти 2 года?
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В России отзывают 2,5 тысячи Volkswagen Multivan
{{material_126263}}Специалисты Volkswagen выяснили, что недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери может привести к попаданию влаги на блок управления электроприводом крышки багажного отсека. Неисправность заподозрили у 2 490 минивенов Volkswagen Multivan, которые были проданы, начиная с 2016 года.В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании по телефону или email. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Для устранения неисправности необходимо будет предоставить автомобиль в дилерский сервис-центр. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.Предыдущий отзыв автомобилей Volkswagen был объявлен в апреле 2019 года. Он касался кроссоверов Teramont. Причиной стали бракованные задние пружины, которые при самом неблагоприятном развитии событий могли лопнуть и повредить покрышки. Тогда в сервис пригласили владельцев 280 автомобилей, проданных в 2018 – 2019 годах. 
2019-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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