В России отзывают 20 000 кроссоверов Citroen и Peugeot
Автоконцерн PSA объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей в России автомобили Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Причина – конструктивный дефект стеклоочистителя.
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В ближайшее время дилеры оповестят владельцев указанных выше автомобилей о начале сервисной акции и пригласят подъехать на дилерскую СТО для диагностики. Специалисты сервиса осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят электродвигатель стеклоочистителя и одну из его тяг.
Одновременно, концерн PSA заподозрил неисправность в электронном блоке управления подушек безопасности у одного фургона Peugeot Partner и двух Citroen Berlingo. Беспокоятся в PSA и о судьбе владельцев пяти кроссоверов Citroen C3 Aircross, проданных в феврале нынешнего года. У данных автомобилей может быть поврежден электрический жгут. Всех их также пригласят на дилерскую станцию. При желании автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списками, опубликованными на сайте Росстандарта.
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Комментарии пользователей
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машина приличная.владею 4 года.проблем нет по глупости заменил клапан EGR.очень не удобно размещен контейнер присадки ксажевому фильтру
ситроен делал паровозы косяки по с кроссер калужская сборка капот электроника перегрев трансмисии это болезнь вечная всех клонов япошки не могут их победить коробка слабая у меня на 55000км загнулась причём причину не нашли в пробках постоишь и всё не едит придумали дефект гидроблока идёт в сборе в коробке ...
Авто понравилось сразу когда увидел. На дороге ведёт себя прекрасно. Зимой, мотор довольно быстро нагревается - это плюс, проходимость хорошая-это тоже плюс. А вот из минусов, это пластик поскрипывает зимой и форсунки на лобовое стекло брызгают на скорости очень слабо. Так в целом авто доволен.
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