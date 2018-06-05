5 июня 2018, 19:11

В России отзывают 20 000 кроссоверов Citroen и Peugeot

Автоконцерн PSA объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей в России автомобили Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Причина – конструктивный дефект стеклоочистителя.
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В России отзывают 20 000 кроссоверов Citroen и Peugeot Peugeot 4007, Citroen C-crosser
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Специалисты концерна PSA Groupe выяснили, что из-за особенностей конструкции вентиляционных отверстий переднего стеклоочистителя, внутрь может попадать вода. Со временем это приводит к коррозии деталей и заклиниванию электрического моторчика стеклоочистителя. Наличие неисправности заподозрили у 10 954 кроссоверов Peugeot 4007 и 8 734 автомобилей Citroen C-Crosser, проданных на территории России с февраля 2008-го по сентябрь 2014 года.

В ближайшее время дилеры оповестят владельцев указанных выше автомобилей о начале сервисной акции и пригласят подъехать на дилерскую СТО для диагностики. Специалисты сервиса осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят электродвигатель стеклоочистителя и одну из его тяг.

Одновременно, концерн PSA заподозрил неисправность в электронном блоке управления подушек безопасности у одного фургона Peugeot Partner и двух Citroen Berlingo. Беспокоятся в PSA и о судьбе владельцев пяти кроссоверов Citroen C3 Aircross, проданных в феврале нынешнего года. У данных автомобилей может быть поврежден электрический жгут. Всех их также пригласят на дилерскую станцию. При желании автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списками, опубликованными на сайте Росстандарта.
Новости Пежо, Ситроен 4007, С-кроссер, Си кроссер, Ц Кроссер
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Отзывы по теме
Форум Peugeot 4007
машина приличная.владею 4 года.проблем нет по глупости заменил клапан EGR.очень не удобно размещен контейнер присадки ксажевому фильтру
седой
Форум Citroen С-crosser
ситроен делал паровозы косяки по с кроссер калужская сборка капот электроника перегрев трансмисии это болезнь вечная всех клонов япошки не могут их победить коробка слабая у меня на 55000км загнулась причём причину не нашли в пробках постоишь и всё не едит придумали дефект гидроблока идёт в сборе в коробке ...
анна
Отзыв о Citroen С-crosser 2009 года
Авто понравилось сразу когда увидел. На дороге ведёт себя прекрасно. Зимой, мотор довольно быстро нагревается - это плюс, проходимость хорошая-это тоже плюс. А вот из минусов, это пластик поскрипывает зимой и форсунки на лобовое стекло брызгают на скорости очень слабо. Так в целом авто доволен.
Krom
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В России отзывают 20 000 кроссоверов Citroen и Peugeot
{{material_121847}}Специалисты концерна PSA Groupe выяснили, что из-за особенностей конструкции вентиляционных отверстий переднего стеклоочистителя, внутрь может попадать вода. Со временем это приводит к коррозии деталей и заклиниванию электрического моторчика стеклоочистителя. Наличие неисправности заподозрили у 10 954 кроссоверов Peugeot 4007 и 8 734 автомобилей Citroen C-Crosser, проданных на территории России с февраля 2008-го по сентябрь 2014 года.В ближайшее время дилеры оповестят владельцев указанных выше автомобилей о начале сервисной акции и пригласят подъехать на дилерскую СТО для диагностики. Специалисты сервиса осмотрят автомобиль и при необходимости бесплатно заменят электродвигатель стеклоочистителя и одну из его тяг.Одновременно, концерн PSA заподозрил неисправность в электронном блоке управления подушек безопасности у одного фургона Peugeot Partner и двух Citroen Berlingo. Беспокоятся в PSA и о судьбе владельцев пяти кроссоверов Citroen C3 Aircross, проданных в феврале нынешнего года. У данных автомобилей может быть поврежден электрический жгут. Всех их также пригласят на дилерскую станцию. При желании автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списками, опубликованными на сайте Росстандарта.
2018-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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