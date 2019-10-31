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31 октября 2019, 13:47

В России отзывают 20-летние седаны BMW

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Фото: autowp.ru
Российский офис BMW объявил об отзыве автомобилей BMW 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39). Причиной вновь стали печально известные подушки безопасности Takata, которые могут стать причиной серьезных ранений или даже гибели водителя и пассажиров.
В России отзывают 20 летние седаны BMW

Фото: drom.ru

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В Ульяновской области с 2013 года работает завода Takata, выпускающий подушки и ремни безопасности. Недавно ...
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История со смертельно опасными подушками Takata тянется с 2014 года. Именно тогда проблема получила широкую огласку, и автопроизводители начали массово отзывать автомобили. Причина кроется в веществе под названием нитрат аммония. Его закачивали в газогенераторы, и при ДТП именно оно должно было заполнять подушки безопасности. Однако инженеры Takata не учли, что под воздействием высоких температур и влажности вещество меняет свойства, расширяется и деформирует металлический контейнер, в котором содержится. В результате при ДТП подушка раскрывается чересчур быстро, а металлические и пластиковые осколки смертоносной шрапнелью разлетаются по салону автомобиля. Известно минимум о 20 случаях гибели людей из-за взрывов подушек безопасности. Более 200 человек получили серьезные травмы. 

Поскольку Takata поставляла подушки безопасности всем ведущим автопроизводителям, в сервис уже отправили свыше 100 млн автомобилей по всему миру. В результате, японская компания разорилась, а отголоски скандала звучат до сих пор. Очередным этапом стал отзыв в России 4 144 автомобилей BMW. В сервис для замены подушек приглашают владельцев седанов 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39), проданных в период с февраля 2000 года по май 2002 года.

В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и предложат приехать в дилерский центр на ремонт. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Autochevy
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В России отзывают 20-летние седаны BMW
{{material_125284}}История со смертельно опасными подушками Takata тянется с 2014 года. Именно тогда проблема получила широкую огласку, и автопроизводители начали массово отзывать автомобили. Причина кроется в веществе под названием нитрат аммония. Его закачивали в газогенераторы, и при ДТП именно оно должно было заполнять подушки безопасности. Однако инженеры Takata не учли, что под воздействием высоких температур и влажности вещество меняет свойства, расширяется и деформирует металлический контейнер, в котором содержится. В результате при ДТП подушка раскрывается чересчур быстро, а металлические и пластиковые осколки смертоносной шрапнелью разлетаются по салону автомобиля. Известно минимум о 20 случаях гибели людей из-за взрывов подушек безопасности. Более 200 человек получили серьезные травмы. Поскольку Takata поставляла подушки безопасности всем ведущим автопроизводителям, в сервис уже отправили свыше 100 млн автомобилей по всему миру. В результате, японская компания разорилась, а отголоски скандала звучат до сих пор. Очередным этапом стал отзыв в России 4 144 автомобилей BMW. В сервис для замены подушек приглашают владельцев седанов 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39), проданных в период с февраля 2000 года по май 2002 года.В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и предложат приехать в дилерский центр на ремонт. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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