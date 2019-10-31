31 октября 2019, 13:47
В России отзывают 20-летние седаны BMW
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Фото: autowp.ru
Российский офис BMW объявил об отзыве автомобилей BMW 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39). Причиной вновь стали печально известные подушки безопасности Takata, которые могут стать причиной серьезных ранений или даже гибели водителя и пассажиров.
Фото: drom.ru
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В Ульяновской области с 2013 года работает завода Takata, выпускающий подушки и ремни безопасности. Недавно ...Читать далее
Поскольку Takata поставляла подушки безопасности всем ведущим автопроизводителям, в сервис уже отправили свыше 100 млн автомобилей по всему миру. В результате, японская компания разорилась, а отголоски скандала звучат до сих пор. Очередным этапом стал отзыв в России 4 144 автомобилей BMW. В сервис для замены подушек приглашают владельцев седанов 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39), проданных в период с февраля 2000 года по май 2002 года.
В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и предложат приехать в дилерский центр на ремонт. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
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