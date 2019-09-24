24 сентября 2019, 12:03
В России отзывают 4,6 тыс. фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении коммерческих фургонов Sprinter Classic. Причина – риск перетирания жгута проводов в моторном отсеке, что может вызвать различные проблемы с электрикой вплоть до короткого замыкания и пожара.
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Компания Mercedes-Benz объявила о начале в России сервисной кампании, касающейся почти 1,5 тысяч фургонов ...Читать далее
Не дожидаясь негативных последствий, в Mercedes-Benz приняли решение отозвать потенциально опасные фургоны Sprinter Classic, проданные в период с августа 2017 года по май 2018 год. Всего насчитали 4 635 автомобилей. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Специалисты дилерской СТО проверят жгут проводов и при необходимости заменят его. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев Sprinter Classic.
Предыдущий раз Mercedes-Benz отзывал в России фургоны Sprinter Classic более года назад. Тогда в сервис пригласили владельцев 1 426 автомобилей, реализованных в период с октября по декабрь 2017 года. Причиной стал риск пластической деформаций шатунных болтов, что могло привести к срыву резьбы и отсоединению крышек шатунных подшипников. В результате мотор мог терять мощность вплоть до полного заклинивания.
Комментарии
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
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Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Комментарии пользователей
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ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
Допустим мафын в одних руках был, или у официалов обслуживался....
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
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