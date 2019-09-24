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24 сентября 2019, 12:03

В России отзывают 4,6 тыс. фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic

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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении коммерческих фургонов Sprinter Classic. Причина – риск перетирания жгута проводов в моторном отсеке, что может вызвать различные проблемы с электрикой вплоть до короткого замыкания и пожара.
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Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что у фургонов Sprinter Classic жгут электропроводов двигателя проложен в моторном отсеке неоптимальным образом. Некоторые провода могут перетереться о кронштейн. В зависимости от тяжести повреждения и конкретного провода в автомобилях могут выходить из строя электрокомпоненты, а мотор может «сваливаться» в аварийный режим и глохнуть. Также нельзя исключить риск возникновения искры и последующего возгорания.

Не дожидаясь негативных последствий, в Mercedes-Benz приняли решение отозвать потенциально опасные фургоны Sprinter Classic, проданные в период с августа 2017 года по май 2018 год. Всего насчитали 4 635 автомобилей. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Специалисты дилерской СТО проверят жгут проводов и при необходимости заменят его. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев Sprinter Classic.

Предыдущий раз Mercedes-Benz отзывал в России фургоны Sprinter Classic более года назад. Тогда в сервис пригласили владельцев 1 426 автомобилей, реализованных в период с октября по декабрь 2017 года. Причиной стал риск пластической деформаций шатунных болтов, что могло привести к срыву резьбы и отсоединению крышек шатунных подшипников. В результате мотор мог терять мощность вплоть до полного заклинивания.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
Допустим мафын в одних руках был, или у официалов обслуживался....
Александр
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
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В России отзывают 4,6 тыс. фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic
{{material_123509}}Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что у фургонов Sprinter Classic жгут электропроводов двигателя проложен в моторном отсеке неоптимальным образом. Некоторые провода могут перетереться о кронштейн. В зависимости от тяжести повреждения и конкретного провода в автомобилях могут выходить из строя электрокомпоненты, а мотор может «сваливаться» в аварийный режим и глохнуть. Также нельзя исключить риск возникновения искры и последующего возгорания.Не дожидаясь негативных последствий, в Mercedes-Benz приняли решение отозвать потенциально опасные фургоны Sprinter Classic, проданные в период с августа 2017 года по май 2018 год. Всего насчитали 4 635 автомобилей. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Специалисты дилерской СТО проверят жгут проводов и при необходимости заменят его. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для владельцев Sprinter Classic.Предыдущий раз Mercedes-Benz отзывал в России фургоны Sprinter Classic более года назад. Тогда в сервис пригласили владельцев 1 426 автомобилей, реализованных в период с октября по декабрь 2017 года. Причиной стал риск пластической деформаций шатунных болтов, что могло привести к срыву резьбы и отсоединению крышек шатунных подшипников. В результате мотор мог терять мощность вплоть до полного заклинивания.
2019-09-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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