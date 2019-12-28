28 декабря 2019, 13:40
В России отзывают 42 тысячи автомобилей Subaru
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Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении сразу нескольких моделей: Tribeca, Legacy/Outback, Impreza/WRX и Forester. Причиной вновь стали дефектные подушки безопасности Takata.
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По информации Росстандарта, по российским дорогам ездит около 1,5 млн автомобилей с дефектными подушками безопасности ...Читать далее
Подушки Takata устанавливались на автомобили вплоть до 2014 года, поэтому отзывные кампании внушительны по своему масштабу. На этот раз для замены газогенератора фронтальной подушки безопасности только в России отзовут 42 149 автомобилей, выпущенных в 2005 – 2011 годах. В сервис пригласят владельцев Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH). Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно с помощью сервиса на сайте auto.ru
Уполномоченные сотрудники Subaru в ближайшее время начнут извещать автовладельцев о начале акции и приглашать в дилерский сервис на ремонт. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно. У автомобилей заменят газогенератор фронтальной подушки безопасности.
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