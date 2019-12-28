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28 декабря 2019, 13:40

В России отзывают 42 тысячи автомобилей Subaru

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Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении сразу нескольких моделей: Tribeca, Legacy/Outback, Impreza/WRX и Forester. Причиной вновь стали дефектные подушки безопасности Takata.
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По информации Росстандарта, по российским дорогам ездит около 1,5 млн автомобилей с дефектными подушками безопасности ...
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Компания Subaru продолжает отзывать автомобили, оснащенные эйрбегами Takata, которые в случае ДТП не столько защищают, сколько калечат водителя и пассажиров. Дело в том, что под воздействием влажности и/или высоких температур контейнер с газом, который должен наполнять подушку, деформируется и буквально взрывается при аварии. Подушка раскрывается слишком быстро, а металлические и пластиковые осколки разлетаются по салону и серьезно травмируют находящихся в автомобиле людей. 

Подушки Takata устанавливались на автомобили вплоть до 2014 года, поэтому отзывные кампании внушительны по своему масштабу. На этот раз для замены газогенератора фронтальной подушки безопасности только в России отзовут 42 149 автомобилей, выпущенных в 2005 – 2011 годах. В сервис пригласят владельцев Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH). Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно с помощью сервиса на сайте auto.ru

Уполномоченные сотрудники Subaru в ближайшее время начнут извещать автовладельцев о начале акции и приглашать в дилерский сервис на ремонт. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно. У автомобилей заменят газогенератор фронтальной подушки безопасности.

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Валерий
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
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Цитата:| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при ...
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В России отзывают 42 тысячи автомобилей Subaru
{{material_128511}}Компания Subaru продолжает отзывать автомобили, оснащенные эйрбегами Takata, которые в случае ДТП не столько защищают, сколько калечат водителя и пассажиров. Дело в том, что под воздействием влажности и/или высоких температур контейнер с газом, который должен наполнять подушку, деформируется и буквально взрывается при аварии. Подушка раскрывается слишком быстро, а металлические и пластиковые осколки разлетаются по салону и серьезно травмируют находящихся в автомобиле людей. Подушки Takata устанавливались на автомобили вплоть до 2014 года, поэтому отзывные кампании внушительны по своему масштабу. На этот раз для замены газогенератора фронтальной подушки безопасности только в России отзовут 42 149 автомобилей, выпущенных в 2005 – 2011 годах. В сервис пригласят владельцев Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH). Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, проверить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно с помощью сервиса на сайте auto.ruУполномоченные сотрудники Subaru в ближайшее время начнут извещать автовладельцев о начале акции и приглашать в дилерский сервис на ремонт. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно. У автомобилей заменят газогенератор фронтальной подушки безопасности.
2019-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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