6 августа 2019, 14:30
В России отзывают 6,7 тысячи кроссоверов Audi
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Российский офис концерна Volkswagen Group объявил об отзыве 6 700 кроссоверов Audi Q5 в связи с двумя разными неисправностями. В первом случае причиной стало недостаточно прочное крепление фронтальной пассажирской подушки безопасности, во втором – дефект фиксатора на подкрылке.
Фото взято из открытых источников
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Второй отзыв более масштабный и касается 6 697 кроссоверов Audi Q5, проданных в 2017 – 2019 годах. Существует вероятность, что крепление накладки колесной арки может со временем ослабнуть. В крайнем случае, это приведет к отсоединению накладки от колесной арки. В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. Мастера СТО проверят крепление накладки к колесной арке и при необходимости бесплатно заменят фиксатор на подкрылке. Автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
Предыдущий отзыв в отношении автомобилей Audi был объявлен в России три недели назад. Тогда в сервис пригласили 120 автомобилей Audi A6 и A7, проданных в 2019 году. Причиной стала возможная утечка охлаждающей жидкости.
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Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Воу, воу, воу, Ауди, что вы делаете? Отличная новость!
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
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