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23 декабря 2019, 13:43

В России отзывают 78 тысяч кроссоверов Renault

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Фото: Renault
Российский офис Renault объявил отзывную кампанию в отношении кроссоверов Kaptur, проданных за последние четыре года. Из-за дефекта замка капот может открыться прямо во время движения.
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Специалисты Renault заподозрили неисправность у кроссоверов Kaptur, выпущенных с сентября 2015 года по настоящее время. Дело в том, что капот может внезапно открыться во время движения из-за обрыва петли замка капота. В общей сложности под действие отзывной кампании попал 78 461 автомобиль. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.

В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский центр на диагностику и ремонт. На кроссоверах переустановят петли замка капота, а также заменят сам замок капота. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.

Предыдущая отзывная компания в отношении автомобилей Renault объявлялась в марте 2019 года. Тогда в сервис пригласили 19 тысяч автомобилей Duster и Dokker, проданных, начиная с ноября 2017 года. Причиной отзыва стал дефект тормозной системы, допущенный при сборке вакуумного усилителя тормозов на заводе-поставщике.

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Отзывы по теме
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В России отзывают 78 тысяч кроссоверов Renault
{{material_126095}}Специалисты Renault заподозрили неисправность у кроссоверов Kaptur, выпущенных с сентября 2015 года по настоящее время. Дело в том, что капот может внезапно открыться во время движения из-за обрыва петли замка капота. В общей сложности под действие отзывной кампании попал 78 461 автомобиль. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский центр на диагностику и ремонт. На кроссоверах переустановят петли замка капота, а также заменят сам замок капота. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.Предыдущая отзывная компания в отношении автомобилей Renault объявлялась в марте 2019 года. Тогда в сервис пригласили 19 тысяч автомобилей Duster и Dokker, проданных, начиная с ноября 2017 года. Причиной отзыва стал дефект тормозной системы, допущенный при сборке вакуумного усилителя тормозов на заводе-поставщике.
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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