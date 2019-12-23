23 декабря 2019, 13:43
В России отзывают 78 тысяч кроссоверов Renault
- 698
- 0
Фото: Renault
Российский офис Renault объявил отзывную кампанию в отношении кроссоверов Kaptur, проданных за последние четыре года. Из-за дефекта замка капот может открыться прямо во время движения.
Ранее мы писали
Российский офис Renault объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей в нашей стране 19 218 автомобилей ...Читать далее
В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский центр на диагностику и ремонт. На кроссоверах переустановят петли замка капота, а также заменят сам замок капота. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.
Предыдущая отзывная компания в отношении автомобилей Renault объявлялась в марте 2019 года. Тогда в сервис пригласили 19 тысяч автомобилей Duster и Dokker, проданных, начиная с ноября 2017 года. Причиной отзыва стал дефект тормозной системы, допущенный при сборке вакуумного усилителя тормозов на заводе-поставщике.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
Режем ладожский лед «когтями» полноприводных Renault
27.02.2019, 00:38
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
23.12.2018, 21:00
Ретро-тест Renault 19: Сахарой опыленный
19.07.2018, 00:03
Пытаемся уйти от заноса за рулем Renault Duster/Kaptur
03.03.2018, 21:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Почему такое название "Winter Driving School", что русских слов не хватает? Может хватит иностранщину подлизывать! Может тогда мы увидим наши авто, хотя бы как ГАЗ 3106, который и сейчас смотрится хорошо, хотя ему более 20 лет. И не быть страной 3 мира выпуская иностранную технику, производя только сборку ...
фигня, а не статья
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве