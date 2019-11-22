22 ноября 2019, 14:29
В России отзывают 9,5 тыс. кроссоверов Audi
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Фото: Audi
Российский офис Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Audi Q5. Причина заключается в том, что накладка на задней колесной арке может оказаться недостаточно прочно закреплена.
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Специалисты Audi выяснили, что из-за скручивающего смещения выступ накладки задней колесной арки может сойти с креплений. Со временем крепление накладки ослабевает, и она может оторваться от колесной арки. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. Мастера СТО проверят крепление накладки к колесной арке и при необходимости закрепят выступ накладки двумя модифицированными фиксаторами. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.
Напомним, в начале августа 2019 года помимо проблем с накладками у нескольких кроссоверов Audi Q5 выявили дефект передней панели, который мог привести к недостаточно прочному креплению фронтальной пассажирской подушки безопасности. Владельцев пригласили в сервис для бесплатной замены всей передней панели.
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Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Воу, воу, воу, Ауди, что вы делаете? Отличная новость!
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
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