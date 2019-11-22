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22 ноября 2019, 14:29

В России отзывают 9,5 тыс. кроссоверов Audi

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Фото: Audi
Российский офис Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении кроссоверов Audi Q5. Причина заключается в том, что накладка на задней колесной арке может оказаться недостаточно прочно закреплена.
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Российский офис концерна Volkswagen Group объявил об отзыве 6 700 кроссоверов Audi Q5 в связи с двумя разными ...
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Нынешняя отзывная кампания стала продолжением акции, объявленной в августе нынешнего года. Тогда в сервис пригласили 6 697 кроссоверов Audi Q5, проданных с 2017 по 2019 годы. Сейчас дефект заподозрили еще у 9 469 экземпляров Q5. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. 

Специалисты Audi выяснили, что из-за скручивающего смещения выступ накладки задней колесной арки может сойти с креплений. Со временем крепление накладки ослабевает, и она может оторваться от колесной арки. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. Мастера СТО проверят крепление накладки к колесной арке и при необходимости закрепят выступ накладки двумя модифицированными фиксаторами. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.

Напомним, в начале августа 2019 года помимо проблем с накладками у нескольких кроссоверов Audi Q5 выявили дефект передней панели, который мог привести к недостаточно прочному креплению фронтальной пассажирской подушки безопасности. Владельцев пригласили в сервис для бесплатной замены всей передней панели. 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q5
Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
У Audi Q5 будет пневмоподвеска
Воу, воу, воу, Ауди, что вы делаете? Отличная новость!
AlekseiE
На проспекте Славы иномарка врезалась в остановку и насмерть сбила двух человек
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
Лихач
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В России отзывают 9,5 тыс. кроссоверов Audi
{{material_127167}}Нынешняя отзывная кампания стала продолжением акции, объявленной в августе нынешнего года. Тогда в сервис пригласили 6 697 кроссоверов Audi Q5, проданных с 2017 по 2019 годы. Сейчас дефект заподозрили еще у 9 469 экземпляров Q5. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Специалисты Audi выяснили, что из-за скручивающего смещения выступ накладки задней колесной арки может сойти с креплений. Со временем крепление накладки ослабевает, и она может оторваться от колесной арки. В ближайшее время всех автовладельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис. Мастера СТО проверят крепление накладки к колесной арке и при необходимости закрепят выступ накладки двумя модифицированными фиксаторами. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.Напомним, в начале августа 2019 года помимо проблем с накладками у нескольких кроссоверов Audi Q5 выявили дефект передней панели, который мог привести к недостаточно прочному креплению фронтальной пассажирской подушки безопасности. Владельцев пригласили в сервис для бесплатной замены всей передней панели. 
2019-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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