17 июля 2019, 14:13
В России отзывают автомобили Audi
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Российский офис концерна Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении двух моделей – Audi A6 и Audi A7. Причиной сервисной акции стала возможная утечка охлаждающей жидкости.
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Российский офис Audi объявил об отзыве автомобилей сразу трех моделей в связи с двумя различными неисправностями ...Читать далее
В ближайшее время уполномоченные сотрудники оповестят клиентов по телефону или email о начале отзывной кампании и пригласят приехать в дилерский центр на диагностику. На указанных автомобилях специалисты сервиса бесплатно заменят трубку охлаждающей жидкости. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.
Месяц назад в России уже отзывали автомобили Audi в связи с двумя разными неисправностями. Тогда в сервис пригласили свыше 1,3 тыс. машин. У автомобилей Audi А3, проданных в 2016 – 2019 годах, выявили нештатную 5-секундную задержку включения задних фонарей при запуске двигателя, вызванную сбоем программного обеспечения. А у седанов Audi A4 и купе Audi A5, реализованных после 2017 года, обнаружили фаркопы с дефектным механизмом фиксации.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
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