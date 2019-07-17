Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

17 июля 2019, 14:13

В России отзывают автомобили Audi

  • 374
  • 0
Российский офис концерна Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении двух моделей – Audi A6 и Audi A7. Причиной сервисной акции стала возможная утечка охлаждающей жидкости.
В России отзывают автомобили Audi
Ранее мы писали
Российский офис Audi объявил об отзыве автомобилей сразу трех моделей в связи с двумя различными неисправностями ...
Читать далее
Нынешний отзыв связан с тем, что в результате прилегания трубки охлаждающей жидкости стирается оксидный слой. С течением времени это может привести к утечке. Сервисная акция затрагивает в России 120 автомобилей Audi A6 и A7, проданных в 2019 году. Автовладельцы при желании могут сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники оповестят клиентов по телефону или email о начале отзывной кампании и пригласят приехать в дилерский центр на диагностику. На указанных автомобилях специалисты сервиса бесплатно заменят трубку охлаждающей жидкости. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.

Месяц назад в России уже отзывали автомобили Audi в связи с двумя разными неисправностями. Тогда в сервис пригласили свыше 1,3 тыс. машин. У автомобилей Audi А3, проданных в 2016 – 2019 годах, выявили нештатную 5-секундную задержку включения задних фонарей при запуске двигателя, вызванную сбоем программного обеспечения. А у седанов Audi A4 и купе Audi A5, реализованных после 2017 года, обнаружили фаркопы с дефектным механизмом фиксации.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ауди
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Audi A6
Объявления о продаже Audi A6
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России отзывают автомобили Audi
{{material_126801}}Нынешний отзыв связан с тем, что в результате прилегания трубки охлаждающей жидкости стирается оксидный слой. С течением времени это может привести к утечке. Сервисная акция затрагивает в России 120 автомобилей Audi A6 и A7, проданных в 2019 году. Автовладельцы при желании могут сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.В ближайшее время уполномоченные сотрудники оповестят клиентов по телефону или email о начале отзывной кампании и пригласят приехать в дилерский центр на диагностику. На указанных автомобилях специалисты сервиса бесплатно заменят трубку охлаждающей жидкости. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.Месяц назад в России уже отзывали автомобили Audi в связи с двумя разными неисправностями. Тогда в сервис пригласили свыше 1,3 тыс. машин. У автомобилей Audi А3, проданных в 2016 – 2019 годах, выявили нештатную 5-секундную задержку включения задних фонарей при запуске двигателя, вызванную сбоем программного обеспечения. А у седанов Audi A4 и купе Audi A5, реализованных после 2017 года, обнаружили фаркопы с дефектным механизмом фиксации.
2019-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Казань Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.