30 марта 2020, 16:07
В России отзывают кроссоверы Audi и Volkswagen
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Фото: Audi
Российский офис концерна Volkswagen объявил о начале локальной отзывной кампании в отношении автомобилей Audi и Volkswagen. В сервис приглашают всего 56 автомобилей, но неисправность довольно серьезная – дефект системы рулевого управления.
Фото: Volkswagen
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и самостоятельно записаться к дилеру. На кроссоверах заменят резьбовое крепление промежуточного вала рулевой колонки к рулевому механизму. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
Буквально несколько дней назад стало известно об отзыве в России 246 кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2019 года по настоящее время. Выяснилось, что в поперечине водительского сидения могут возникать трещины. Сами по себе они не влияют на прочность и безопасность конструкции. Однако за острые края трещин могут цепляться провода, проходящие в спинке сидения.
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