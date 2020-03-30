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30 марта 2020, 16:07

В России отзывают кроссоверы Audi и Volkswagen

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Фото: Audi
Российский офис концерна Volkswagen объявил о начале локальной отзывной кампании в отношении автомобилей Audi и Volkswagen. В сервис приглашают всего 56 автомобилей, но неисправность довольно серьезная – дефект системы рулевого управления.
В России отзывают кроссоверы Audi и Volkswagen

Фото: Volkswagen

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Автомобили Audi и Volkswagen отзывают в России из-за возможного дефекта резьбового соединения промежуточного вала с рулевым механизмом, который может вызвать нарушения в работе системы рулевого управления. При этом контрольный индикатор на приборной панели не загорается. Проблемы заподозрили у 32 кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2016 по 2020 годы, а также у 24 родственных им кроссоверов Volkswagen Touareg, реализованных с 2018 по 2020 годы.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и самостоятельно записаться к дилеру. На кроссоверах заменят резьбовое крепление промежуточного вала рулевой колонки к рулевому механизму. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

Буквально несколько дней назад стало известно об отзыве в России 246 кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2019 года по настоящее время. Выяснилось, что в поперечине водительского сидения могут возникать трещины. Сами по себе они не влияют на прочность и безопасность конструкции. Однако за острые края трещин могут цепляться провода, проходящие в спинке сидения.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
Форум Volkswagen Touareg
Да ладно, почему сразу сарай? Вполне нормальный автомобиль. Да, большой и да, не совсем маневренный, но такие автомобили обычно покупают люди, у которых большая семья, которую надо возить. Для таких семей этот автомобиль идеально подойдет. Мне он внешне тоже не очень нравится, но его достоинства я не ...
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В России отзывают кроссоверы Audi и Volkswagen
{{material_129467}}Автомобили Audi и Volkswagen отзывают в России из-за возможного дефекта резьбового соединения промежуточного вала с рулевым механизмом, который может вызвать нарушения в работе системы рулевого управления. При этом контрольный индикатор на приборной панели не загорается. Проблемы заподозрили у 32 кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2016 по 2020 годы, а также у 24 родственных им кроссоверов Volkswagen Touareg, реализованных с 2018 по 2020 годы.В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и самостоятельно записаться к дилеру. На кроссоверах заменят резьбовое крепление промежуточного вала рулевой колонки к рулевому механизму. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.Буквально несколько дней назад стало известно об отзыве в России 246 кроссоверов Audi Q7 и Q8, проданных с 2019 года по настоящее время. Выяснилось, что в поперечине водительского сидения могут возникать трещины. Сами по себе они не влияют на прочность и безопасность конструкции. Однако за острые края трещин могут цепляться провода, проходящие в спинке сидения.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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