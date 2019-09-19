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19 сентября 2019, 12:15

В России отзывают автомобили Audi, Volkswagen и Seat

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Российский офис концерна Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей трех марок. В ближайшее время в сервис пригласят владельцев Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon. Причина – риск утечки моторного масла.
В России отзывают автомобили Audi Volkswagen и Seat

Фото: Audi

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Под действие отзывной кампании подпадают автомобили Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon, проданные в 2014 – 2015 годах. В общей сложности набралось 288 машин. Полный список опубликован на сайте Росстандарта. При желании автовладельцы могут сверить с ним VIN-номер своего автомобиля.

Действие сервисной акции распространяется только на автомобили, оснащенные 1,2-литровыми двигателями, а в случае в Volkswagen Golf – еще и на 1,6-литровые. У всех них заподозрили ослабление винтов крепления корпуса регулятора фаз газораспределения. Данная неисправность может привести к утечке моторного масла. Не лишним будет заглянуть под автомобиль и проверить, нет ли масляных пятен на асфальте.

В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На автомобилях заменят регулятор фаз газораспределения. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
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В России отзывают автомобили Audi, Volkswagen и Seat
{{material_127339}}Под действие отзывной кампании подпадают автомобили Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon, проданные в 2014 – 2015 годах. В общей сложности набралось 288 машин. Полный список опубликован на сайте Росстандарта. При желании автовладельцы могут сверить с ним VIN-номер своего автомобиля.Действие сервисной акции распространяется только на автомобили, оснащенные 1,2-литровыми двигателями, а в случае в Volkswagen Golf – еще и на 1,6-литровые. У всех них заподозрили ослабление винтов крепления корпуса регулятора фаз газораспределения. Данная неисправность может привести к утечке моторного масла. Не лишним будет заглянуть под автомобиль и проверить, нет ли масляных пятен на асфальте.В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На автомобилях заменят регулятор фаз газораспределения. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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