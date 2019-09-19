19 сентября 2019, 12:15
В России отзывают автомобили Audi, Volkswagen и Seat
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Российский офис концерна Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей трех марок. В ближайшее время в сервис пригласят владельцев Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon. Причина – риск утечки моторного масла.
Фото: Audi
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Действие сервисной акции распространяется только на автомобили, оснащенные 1,2-литровыми двигателями, а в случае в Volkswagen Golf – еще и на 1,6-литровые. У всех них заподозрили ослабление винтов крепления корпуса регулятора фаз газораспределения. Данная неисправность может привести к утечке моторного масла. Не лишним будет заглянуть под автомобиль и проверить, нет ли масляных пятен на асфальте.
В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На автомобилях заменят регулятор фаз газораспределения. Все работы в рамках акции проведут бесплатно для автовладельцев.
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06.09.2019, 00:03
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06.12.2013, 06:51
Seat Alhambra: в семье порядок
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