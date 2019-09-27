27 сентября 2019, 15:16
В России отзывают автомобили Bentley
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Российский офис Volkswagen Group объявил об отзыве купе Bentley Continental GT. Причиной стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с владельцами по телефону и email, чтобы известить их о начале отзывной кампании и пригласить подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. При желании можно дополнительно уточнить, подпадает ли конкретный автомобиль под акцию, сверившись со списком VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта. На автомобилях заменят модуль диагностического интерфейса шин данных. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.
В июле 2019 года в сервис пригласили 145 экземпляров Bentley Continental GT, проданных в 2018 и 2019 годах. Низкое напряжение аккумулятора могло привести к отказу блока переключателей центральной консоли. Проблема решалась обновлением ПО или заменой блока переключателей.
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