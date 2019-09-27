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27 сентября 2019, 15:16

В России отзывают автомобили Bentley

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Российский офис Volkswagen Group объявил об отзыве купе Bentley Continental GT. Причиной стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя.
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В России объявлена отзывная кампания спортивных купе Bentley Continental GT. На сервис отправят 145 автомобилей ...
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Компания Bentley вновь приглашает в сервис автомобили Continental GT. На этот раз отзывная акция связана с неполным соответствием оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя. Отзыв затрагивает в России 37 автомобилей, проданных в 2019 году.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с владельцами по телефону и email, чтобы известить их о начале отзывной кампании и пригласить подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. При желании можно дополнительно уточнить, подпадает ли конкретный автомобиль под акцию, сверившись со списком VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта. На автомобилях заменят модуль диагностического интерфейса шин данных. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.

В июле 2019 года в сервис пригласили 145 экземпляров Bentley Continental GT, проданных в 2018 и 2019 годах. Низкое напряжение аккумулятора могло привести к отказу блока переключателей центральной консоли. Проблема решалась обновлением ПО или заменой блока переключателей.


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Egor_Petrov
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
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В России отзывают автомобили Bentley
{{material_126946}}Компания Bentley вновь приглашает в сервис автомобили Continental GT. На этот раз отзывная акция связана с неполным соответствием оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя. Отзыв затрагивает в России 37 автомобилей, проданных в 2019 году.В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с владельцами по телефону и email, чтобы известить их о начале отзывной кампании и пригласить подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. При желании можно дополнительно уточнить, подпадает ли конкретный автомобиль под акцию, сверившись со списком VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта. На автомобилях заменят модуль диагностического интерфейса шин данных. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.В июле 2019 года в сервис пригласили 145 экземпляров Bentley Continental GT, проданных в 2018 и 2019 годах. Низкое напряжение аккумулятора могло привести к отказу блока переключателей центральной консоли. Проблема решалась обновлением ПО или заменой блока переключателей.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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