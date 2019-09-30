30 сентября 2019, 16:17
В России отзывают автомобили BMW
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Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении седанов BMW 3-Series (индекс G20). Причиной стала недостаточная надежность крепления центрального подголовника заднего сидения.
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Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей 5-Series и 6-Series. Причиной ...Читать далее
Чтобы избежать негативных последствий, принято решение отозвать все потенциально небезопасные седаны BMW 3-Series (G20), выпущенные в 2019 году. В общей сложности набралось 287 автомобилей. В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. На всех указанных машинах заменят задний центральный подголовник. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для владельцев.
В августе нынешнего года компания BMW решила отозвать в России немолодые автомобили 5-й и 6-й серии. Со временем в суровых российских условиях эксплуатации на резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи может появляться коррозия. В число неблагоприятных факторов, ускоряющих этот процесс, входит воздействие агрессивных дорожных реагентов, высокой влажности, резких перепадов температур и излишней вибрации от езды по разбитым дорогам. В сервис пригласили владельцев автомобилей BMW 5-Series и BMW 6-Series, реализованных в период с июня 2003 года по август 2010 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Цитата:| Кому: progos Такая же фигня
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