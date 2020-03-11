11 марта 2020, 00:29
В России отзывают автомобили BMW из-за плохо закрепленного стоп-сигнала
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Фото: netcarshow.com
Компания BMW объявила о начале добровольно сервисной акции в отношении автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe (F06). Причиной стали плохо закрепленные стоп-сигналы.
Фото: netcarshow.com
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Причиной сервисной акции стал высоко посаженный фонарь стоп-сигнала, который установлен на штатной углепластиковой крыше и закреплен с помощью 6 резьбовых соединений. От вибрации, возникающей во время эксплуатации автомобиля, эти соединения со временем теряют предварительный натяг и начинают дребезжать. В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты СТО закрепят фонарь стоп-сигнала. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
В феврале 2020 года в России отзывали автомобилей BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92). Тогда в сервис пригласили владельцев 191 автомобиля. Причиной стал риск короткого замыкания в жгуте проводов коробки передач.
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24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
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Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
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