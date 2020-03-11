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11 марта 2020, 00:29

В России отзывают автомобили BMW из-за плохо закрепленного стоп-сигнала

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Фото: netcarshow.com
Компания BMW объявила о начале добровольно сервисной акции в отношении автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe (F06). Причиной стали плохо закрепленные стоп-сигналы.
В России отзывают автомобили BMW из за плохо закрепленного стоп сигнала

Фото: netcarshow.com

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Нынешний отзыв носит локальный характер и затрагивает в России всего 35 автомобилей. Неисправность заподозрили у BMW 6-Series Gran Coupe, реализованных в период с апреля 2013 года по август 2016 года. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта. Кроме того, проверить подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва можно с помощью онлайн-сервиса на портале auto.ru.

Причиной сервисной акции стал высоко посаженный фонарь стоп-сигнала, который установлен на штатной углепластиковой крыше и закреплен с помощью 6 резьбовых соединений. От вибрации, возникающей во время эксплуатации автомобиля, эти соединения со временем теряют предварительный натяг и начинают дребезжать. В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты СТО закрепят фонарь стоп-сигнала. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

В феврале 2020 года в России отзывали автомобилей BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92). Тогда в сервис пригласили владельцев 191 автомобиля. Причиной стал риск короткого замыкания в жгуте проводов коробки передач.


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В России отзывают автомобили BMW из-за плохо закрепленного стоп-сигнала
{{material_129039}}Нынешний отзыв носит локальный характер и затрагивает в России всего 35 автомобилей. Неисправность заподозрили у BMW 6-Series Gran Coupe, реализованных в период с апреля 2013 года по август 2016 года. Полный список VIN-номеров опубликован на официальном сайте Росстандарта. Кроме того, проверить подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва можно с помощью онлайн-сервиса на портале auto.ru.Причиной сервисной акции стал высоко посаженный фонарь стоп-сигнала, который установлен на штатной углепластиковой крыше и закреплен с помощью 6 резьбовых соединений. От вибрации, возникающей во время эксплуатации автомобиля, эти соединения со временем теряют предварительный натяг и начинают дребезжать. В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей пригласят в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты СТО закрепят фонарь стоп-сигнала. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.В феврале 2020 года в России отзывали автомобилей BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92). Тогда в сервис пригласили владельцев 191 автомобиля. Причиной стал риск короткого замыкания в жгуте проводов коробки передач.
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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