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21 февраля 2020, 15:14

В России отзывают автомобили BMW M

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Фото: BMW
Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92). Причиной стал риск короткого замыкания в жгуте проводов коробки передач.
В России отзывают автомобили BMW M

Фото: BMW

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Специалисты BMW выяснили, что особенность расположения жгута проводов коробки передач на мощных версиях M5 и M8 может привести к короткому замыканию. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля по декабрь 2019 года. Всего в списке значится 191 автомобиль.

Механическое сдавливание проводов в жгуте КПП внутри соединения металлического зажима в сочетании с высокой температурой окружающей среды может при определенных обстоятельствах вызвать расплавление изоляции жгута проводов коробки передач. В самом крайнем случае это может привести к короткому замыканию в жгуте. Тогда сработает предохранитель, коробка перейдет в аварийный режим и «свалится» в нейтральное положение (N).

В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Сотрудники станции проверят жгут проводов коробки передач и в случае необходимости закрепят или переустановят его корректным образом. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском.


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В России отзывают автомобили BMW M
{{material_128103}}Специалисты BMW выяснили, что особенность расположения жгута проводов коробки передач на мощных версиях M5 и M8 может привести к короткому замыканию. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля по декабрь 2019 года. Всего в списке значится 191 автомобиль.Механическое сдавливание проводов в жгуте КПП внутри соединения металлического зажима в сочетании с высокой температурой окружающей среды может при определенных обстоятельствах вызвать расплавление изоляции жгута проводов коробки передач. В самом крайнем случае это может привести к короткому замыканию в жгуте. Тогда сработает предохранитель, коробка перейдет в аварийный режим и «свалится» в нейтральное положение (N).В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Сотрудники станции проверят жгут проводов коробки передач и в случае необходимости закрепят или переустановят его корректным образом. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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