21 февраля 2020, 15:14
В России отзывают автомобили BMW M
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Фото: BMW
Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей BMW M5 (серия F90) и M8 (серия F92). Причиной стал риск короткого замыкания в жгуте проводов коробки передач.
Фото: BMW
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Механическое сдавливание проводов в жгуте КПП внутри соединения металлического зажима в сочетании с высокой температурой окружающей среды может при определенных обстоятельствах вызвать расплавление изоляции жгута проводов коробки передач. В самом крайнем случае это может привести к короткому замыканию в жгуте. Тогда сработает предохранитель, коробка перейдет в аварийный режим и «свалится» в нейтральное положение (N).
В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев о начале отзывной кампании и приглашать их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Сотрудники станции проверят жгут проводов коробки передач и в случае необходимости закрепят или переустановят его корректным образом. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться интерактивным поиском.
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