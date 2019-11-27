27 ноября 2019, 00:21
В России отзывают автомобили Datsun
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Российский офис Nissan объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO. Причина связана с дефектным обратным клапаном усилителя тормозов.
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят всех владельцев о необходимости подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. В рамках сервисной акции у отзываемых автомобилей проверят и, при необходимости, бесплатно заменят обратный клапан усилителя тормозов.
В сентябре схожую неисправность заподозрили почти у 7 тысяч соплатформенных Lada Granta, отгруженных дилерам в период с 13 августа по 19 сентября 2019 года. В начале октября АвтоВАЗ объявил официальный отзыв в отношении 3 994 машин. Остальные три тысячи автомобилей тогда просто не успели передать клиентам.
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Тест-драйв Datsun on-DO: «автоматом» движимый
18.11.2016, 08:01
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Хотелось бы увидеть redi-GO в России. Очень симпатичный автомобильчик, для города идеален. И выглядит привлекательно, и бензин, наверное, не ест, а только нюхает. Не все же только индусам радоваться.
Главное чтобы все колеса на месте были :)
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