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27 ноября 2019, 00:21

В России отзывают автомобили Datsun

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Российский офис Nissan объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Datsun on-DO и Datsun mi-DO. Причина связана с дефектным обратным клапаном усилителя тормозов.
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Под действие сервисной кампании попадает 1 677 автомобилей Datsun on-DO и mi-DO, выпущенных на АвтоВАЗе с 12 августа по 4 сентября 2019 года. Поводом послужило возможное несоответствие спецификации материала изготовления обратного клапана усилителя тормозов. 

В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят всех владельцев о необходимости подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. В рамках сервисной акции у отзываемых автомобилей проверят и, при необходимости, бесплатно заменят обратный клапан усилителя тормозов.

В сентябре схожую неисправность заподозрили почти у 7 тысяч соплатформенных Lada Granta, отгруженных дилерам в период с 13 августа по 19 сентября 2019 года. В начале октября АвтоВАЗ объявил официальный отзыв в отношении 3 994 машин. Остальные три тысячи автомобилей тогда просто не успели передать клиентам.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Доброго дня! 15.04.2018 г. стала обладательницей DATZUN mi-do! Пробег пока 150 км. Пока все устраивает, но начитавшись различных форумов, что то стала волноваться! Хотелось бы понимать чем она может меня удивить в самый не подходящий момент???
Любовь
Datsun отчитывается о мировых успехах
Хотелось бы увидеть redi-GO в России. Очень симпатичный автомобильчик, для города идеален. И выглядит привлекательно, и бензин, наверное, не ест, а только нюхает. Не все же только индусам радоваться.
Ольга
Тест Datsun mi-DO: нотная грамота
Главное чтобы все колеса на месте были :)
taran
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В России отзывают автомобили Datsun
{{material_127674}}Под действие сервисной кампании попадает 1 677 автомобилей Datsun on-DO и mi-DO, выпущенных на АвтоВАЗе с 12 августа по 4 сентября 2019 года. Поводом послужило возможное несоответствие спецификации материала изготовления обратного клапана усилителя тормозов. В ближайшее время уполномоченные сотрудники известят всех владельцев о необходимости подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. В рамках сервисной акции у отзываемых автомобилей проверят и, при необходимости, бесплатно заменят обратный клапан усилителя тормозов.В сентябре схожую неисправность заподозрили почти у 7 тысяч соплатформенных Lada Granta, отгруженных дилерам в период с 13 августа по 19 сентября 2019 года. В начале октября АвтоВАЗ объявил официальный отзыв в отношении 3 994 машин. Остальные три тысячи автомобилей тогда просто не успели передать клиентам.
2019-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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