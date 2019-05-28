28 мая 2019, 14:04

В России отзывают автомобили Fiat Ducato

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Российский офис Fiat объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей в нашей стране 71 фургон Ducato. Причина – дефект дроссельного корпуса, который приводит к проблемам в работе двигателя.
В России отзывают автомобили Fiat Ducato
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«Фиаты» в России отзывают нечасто. В феврале 2019 года в сервис пригласили владельца единственного фургона Ducato, проданного накануне – в январе. Специалисты Fiat заподозрили, что у автомобиля могут соприкасаться трубопроводы подачи и возврата топлива. Нынешний отзыв чуть более масштабный – неисправность выявили у 71 автомобиля. Существует вероятность, что в процессе производства дроссельного корпуса для некоторых фургонов Fiat Ducato были допущены несоответствия. Данный дефект может стать причиной отсоединение муфты подачи воздуха в дроссельный корпус. В этом случае мощность мотора падает, а на приборной загорается индикатор неисправности двигателя.

В ближайшее время всех владельцев Fiat Ducato, проданных с мая 2018 года, известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты станции заменят металлические хомуты и муфты новыми. Все работы в рамках сервисной кампании проведут бесплатно для владельцев.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российские продажи Fiat идут не очень хорошо. В апреле 2019 году дилерам итальянской марки удалось реализовать лишь 89 автомобилей или в 1,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года. Всего с января по апрель нынешнего года в России было продано 176 новых автомобилей Fiat (-11%).

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Форум FIAT Ducato
Цитата:| Кому: Руслан Кстати, я не очень согласен с теми, кто считает что б/ у машины надо брать из Германии. Далеко не всегда там выигрываешь по соотношению цена и качество. Несколько раз сталкивались как раз с обратным явлением, что лучше брать у нас - где можно не только реально проверить состояние ...
Евгений Якимов
Sollers снижает цены на Fiat российской сборки
Sollers может обещать многое.Но стоит вам обратится по поводу выполнения гарантийных обязательств Sollers, то можете не сомневатья-- кинут Вас.Так работает Sollers в Нижнем Новгороде.
александр
3.0 160 мултиджет
ребята кто знает как меняется ремень генератора
1977RomaN77
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В России отзывают автомобили Fiat Ducato
{{material_125869}}«Фиаты» в России отзывают нечасто. В феврале 2019 года в сервис пригласили владельца единственного фургона Ducato, проданного накануне – в январе. Специалисты Fiat заподозрили, что у автомобиля могут соприкасаться трубопроводы подачи и возврата топлива. Нынешний отзыв чуть более масштабный – неисправность выявили у 71 автомобиля. Существует вероятность, что в процессе производства дроссельного корпуса для некоторых фургонов Fiat Ducato были допущены несоответствия. Данный дефект может стать причиной отсоединение муфты подачи воздуха в дроссельный корпус. В этом случае мощность мотора падает, а на приборной загорается индикатор неисправности двигателя.В ближайшее время всех владельцев Fiat Ducato, проданных с мая 2018 года, известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты станции заменят металлические хомуты и муфты новыми. Все работы в рамках сервисной кампании проведут бесплатно для владельцев.По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российские продажи Fiat идут не очень хорошо. В апреле 2019 году дилерам итальянской марки удалось реализовать лишь 89 автомобилей или в 1,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года. Всего с января по апрель нынешнего года в России было продано 176 новых автомобилей Fiat (-11%).
2019-05-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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