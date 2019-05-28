28 мая 2019, 14:04
В России отзывают автомобили Fiat Ducato
- 68
- 0
Российский офис Fiat объявил о начале отзывной кампании, затрагивающей в нашей стране 71 фургон Ducato. Причина – дефект дроссельного корпуса, который приводит к проблемам в работе двигателя.
Ранее мы писали
Российский офис Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявил о начале трех отзывных кампаний, которые затронут ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев Fiat Ducato, проданных с мая 2018 года, известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты станции заменят металлические хомуты и муфты новыми. Все работы в рамках сервисной кампании проведут бесплатно для владельцев.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российские продажи Fiat идут не очень хорошо. В апреле 2019 году дилерам итальянской марки удалось реализовать лишь 89 автомобилей или в 1,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года. Всего с января по апрель нынешнего года в России было продано 176 новых автомобилей Fiat (-11%).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
05.02.2017, 21:10
Тест-драйв Fiat Scudo: итальянский дальнобойщик
27.03.2015, 07:18
Тест-драйв Fiat Doblo: просто и понятно
08.02.2015, 20:44
Тест-драйв Fiat Freemont: дитя глобализации
21.03.2014, 07:32
Тест-драйв Fiat Punto: кто бы оценил?!
27.08.2012, 20:12
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
05.02.2017, 21:10
Тест-драйв Fiat Scudo: итальянский дальнобойщик
27.03.2015, 07:18
Тест-драйв Fiat Doblo: просто и понятно
08.02.2015, 20:44
Тест-драйв Fiat Freemont: дитя глобализации
21.03.2014, 07:32
Тест-драйв Fiat Punto: кто бы оценил?!
27.08.2012, 20:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Руслан Кстати, я не очень согласен с теми, кто считает что б/ у машины надо брать из Германии. Далеко не всегда там выигрываешь по соотношению цена и качество. Несколько раз сталкивались как раз с обратным явлением, что лучше брать у нас - где можно не только реально проверить состояние ...
Sollers может обещать многое.Но стоит вам обратится по поводу выполнения гарантийных обязательств Sollers, то можете не сомневатья-- кинут Вас.Так работает Sollers в Нижнем Новгороде.
ребята кто знает как меняется ремень генератора
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве