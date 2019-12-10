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10 декабря 2019, 09:02

В России отзывают автомобили Jeep

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Фото: Jeep
Российский офис FCA объявил о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Jeep Cherokee. Причиной стал некорректно настроенный блок управления трансмиссией, который может спровоцировать остановку двигателя.
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Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Jeep Cherokee. Причиной ...
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Под действие нынешней добровольной сервисной акции попал 201 автомобиль Jeep Cherokee (индекс KL), реализованный с марта 2018 года по настоящее время. У всех кроссоверов специалисты заподозрили сбой в работе блока управления трансмиссией. При замедлении автомобиля некорректные настройки ПО могут привести к внезапной остановке мотора.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники АО «ЭфСиЭй Рус» известят всех автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. У всех потенциально неисправных автомобилей проверят версию программного обеспечения блоков управления двигателем и трансмиссией и, при необходимости, перепрограммируют их. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться на ремонт. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно.

В сентябре 2019 года из-за проблем с коробкой передач в сервис уже приглашали 65 кроссоверов Jeep Cherokee, проданных в нашей стране, начиная с марта 2014 года по сегодняшний день. А в начале октября в России отзывали 62 Jeep Cherokee, проданных с сентября 2018 года. Тогда поводом послужила ошибка в электронике, которая могла помешать корректному раскрытию подушек безопасности.

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Отзывы по теме
Форум Jeep Cherokee
Был на тест драйве нового автомобиля Jeep Grand Cherokee в автоцентре Автополе. Ничего такая машинка, понравилась, намного лучше старой модели. К тому же дилер предлагает самые выгодные предложения о покупке в СПб. Хороший сервис с наличием оригинальных автозапчастей, ТО после гарантийного срока, скидку ...
Тарас
Jeep начинает продажи Cherokee с дизелем
Дизель ставиться только в комплектации Limited. Для асфальтированной Европы это хорошо. А в России он до зарезу нужен в комплектации Trailhawk.
Docker78
Тест Jeep Cherokee: потеря лица
...обеих бамперов...
Миша
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В России отзывают автомобили Jeep
{{material_127653}}Под действие нынешней добровольной сервисной акции попал 201 автомобиль Jeep Cherokee (индекс KL), реализованный с марта 2018 года по настоящее время. У всех кроссоверов специалисты заподозрили сбой в работе блока управления трансмиссией. При замедлении автомобиля некорректные настройки ПО могут привести к внезапной остановке мотора.В ближайшее время уполномоченные сотрудники АО «ЭфСиЭй Рус» известят всех автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. У всех потенциально неисправных автомобилей проверят версию программного обеспечения блоков управления двигателем и трансмиссией и, при необходимости, перепрограммируют их. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться на ремонт. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно.В сентябре 2019 года из-за проблем с коробкой передач в сервис уже приглашали 65 кроссоверов Jeep Cherokee, проданных в нашей стране, начиная с марта 2014 года по сегодняшний день. А в начале октября в России отзывали 62 Jeep Cherokee, проданных с сентября 2018 года. Тогда поводом послужила ошибка в электронике, которая могла помешать корректному раскрытию подушек безопасности.
2019-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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