10 декабря 2019, 09:02
В России отзывают автомобили Jeep
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Фото: Jeep
Российский офис FCA объявил о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Jeep Cherokee. Причиной стал некорректно настроенный блок управления трансмиссией, который может спровоцировать остановку двигателя.
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Российский офис альянса FCA объявил о начале отзывной кампании в отношении вседорожников Jeep Cherokee. Причиной ...Читать далее
В ближайшее время уполномоченные сотрудники АО «ЭфСиЭй Рус» известят всех автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. У всех потенциально неисправных автомобилей проверят версию программного обеспечения блоков управления двигателем и трансмиссией и, при необходимости, перепрограммируют их. Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь звонка дилера, сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта и записаться на ремонт. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно.
В сентябре 2019 года из-за проблем с коробкой передач в сервис уже приглашали 65 кроссоверов Jeep Cherokee, проданных в нашей стране, начиная с марта 2014 года по сегодняшний день. А в начале октября в России отзывали 62 Jeep Cherokee, проданных с сентября 2018 года. Тогда поводом послужила ошибка в электронике, которая могла помешать корректному раскрытию подушек безопасности.
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