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2 октября 2019, 16:38

В России отзывают автомобили Mazda3

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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стало недостаточно надежно вклеенное салонное зеркало заднего вида.
В России отзывают автомобили Mazda3

Фото: Mazda

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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стала неисправность ...
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Нынешний отзыв автомобилей Mazda носит локальный характер. В сервис планируют пригласить всего 12 машин Mazda3, проданных в период с 30 июня по 24 июля 2019 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. При желании можно самостоятельно сверить с ним номер своего автомобиля и записаться на бесплатный ремонт, не дожидаясь звонка дилера.

Сервисная акция связана с ненадежно закрепленным салонным зеркалом заднего вида. Из-за недостаточной адгезии клеевого состава зеркало может внезапно отсоединиться от держателя. В ближайшее время всех владельцев автомобилей с потенциально дефектными зеркалами известят о начале отзывной кампании и пригласят посетить дилерский сервис-центр. На всех Mazda3 из списка обещают бесплатно заменить салонное зеркало заднего вида на аналогичное новое, но с улучшенной адгезией клеевого состава

В мае 2019 года в России уже отзывали автомобили Mazda3. Тогда в сервис пригласили 1 678 автомобилей. Причиной стала неисправность мотора передних стеклоочистителей, которая могла привести к их полному отказу. Проблема решалась заменой переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
Х Трейл гниет как консервная банка
Александр
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
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В России отзывают автомобили Mazda3
{{material_126614}}Нынешний отзыв автомобилей Mazda носит локальный характер. В сервис планируют пригласить всего 12 машин Mazda3, проданных в период с 30 июня по 24 июля 2019 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. При желании можно самостоятельно сверить с ним номер своего автомобиля и записаться на бесплатный ремонт, не дожидаясь звонка дилера.Сервисная акция связана с ненадежно закрепленным салонным зеркалом заднего вида. Из-за недостаточной адгезии клеевого состава зеркало может внезапно отсоединиться от держателя. В ближайшее время всех владельцев автомобилей с потенциально дефектными зеркалами известят о начале отзывной кампании и пригласят посетить дилерский сервис-центр. На всех Mazda3 из списка обещают бесплатно заменить салонное зеркало заднего вида на аналогичное новое, но с улучшенной адгезией клеевого составаВ мае 2019 года в России уже отзывали автомобили Mazda3. Тогда в сервис пригласили 1 678 автомобилей. Причиной стала неисправность мотора передних стеклоочистителей, которая могла привести к их полному отказу. Проблема решалась заменой переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.
2019-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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