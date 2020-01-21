21 января 2020, 09:51
В России отзывают автомобили Mercedes-Benz
- 60
- 0
Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в нашей стране пикапов X-Class. Причиной стала ошибка в документации на автомобили с заказанными с завода тягово-сцепными устройствами.
Ранее мы писали
Заботясь об увеличении прибыли, концерн Daimler пытается сократить издержки и пересмотреть модельный ряд. ...Читать далее
Опечатки заподозрили у автомобилей, выпущенных в июле 2018 года. В списке VIN-номеров, опубликованном на сайте Росстандарта, значится всего четыре пикапа X-Class. В ближайшее время владельцев этих автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис. На всех транспортных средствах бесплатно заменят заводскую табличку и краткое руководство по тягово-сцепному устройству.
В августе прошлого года в России уже отзывали 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class. Поводом также послужила опечатка. В инструкции по монтажу фаркопа был указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов. Кроме того, в апреле 2019 года в сервис пригласили владельцев 762 пикапов из-за неисправности системы экстренного вызова.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
система и правда очень умная
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве