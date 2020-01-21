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21 января 2020, 09:51

В России отзывают автомобили Mercedes-Benz

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Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в нашей стране пикапов X-Class. Причиной стала ошибка в документации на автомобили с заказанными с завода тягово-сцепными устройствами.
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Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что у некоторых пикапов X-Class, оборудованных заводскими фаркопами с несъёмной шаровой головкой, могут присутствовать ошибки в документации. А именно – неверные данные о номере Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и наименовании производителя на заводской табличке и в общем разрешении на эксплуатацию автомобиля (ABE), напечатанном в кратком руководстве по тягово-сцепному устройству.

Опечатки заподозрили у автомобилей, выпущенных в июле 2018 года. В списке VIN-номеров, опубликованном на сайте Росстандарта, значится всего четыре пикапа X-Class. В ближайшее время владельцев этих автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис. На всех транспортных средствах бесплатно заменят заводскую табличку и краткое руководство по тягово-сцепному устройству.

В августе прошлого года в России уже отзывали 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class. Поводом также послужила опечатка. В инструкции по монтажу фаркопа был указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов. Кроме того, в апреле 2019 года в сервис пригласили владельцев 762 пикапов из-за неисправности системы экстренного вызова.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
Mercedes назвал цену на X-Class для России
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
Роман
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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В России отзывают автомобили Mercedes-Benz
{{material_126980}}Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что у некоторых пикапов X-Class, оборудованных заводскими фаркопами с несъёмной шаровой головкой, могут присутствовать ошибки в документации. А именно – неверные данные о номере Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и наименовании производителя на заводской табличке и в общем разрешении на эксплуатацию автомобиля (ABE), напечатанном в кратком руководстве по тягово-сцепному устройству.Опечатки заподозрили у автомобилей, выпущенных в июле 2018 года. В списке VIN-номеров, опубликованном на сайте Росстандарта, значится всего четыре пикапа X-Class. В ближайшее время владельцев этих автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят в дилерский сервис. На всех транспортных средствах бесплатно заменят заводскую табличку и краткое руководство по тягово-сцепному устройству.В августе прошлого года в России уже отзывали 575 пикапов Mercedes-Benz X-Class. Поводом также послужила опечатка. В инструкции по монтажу фаркопа был указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов. Кроме того, в апреле 2019 года в сервис пригласили владельцев 762 пикапов из-за неисправности системы экстренного вызова.
2020-01-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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