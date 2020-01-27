27 января 2020, 12:56
В России отзывают автомобили Mercedes-Benz
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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении микроавтобусов V-Class (индекс W447). При срабатывании подушки безопасности переднего пассажира крышка передней панели, за которой она находится, может оторваться и травмировать людей.
Фото: Mercedes-Benz
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Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка передней панели. Это может привести к тому, что подушка раскроется некорректно, а крышка или ее части могут травмировать людей, находящихся в салоне автомобиля.
В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Мастера СТО заменят в салоне микроавтобусов переднюю панель. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
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Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
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Комментарии пользователей
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Я доволен всем, что у него есть.Классный аппарат.
хороший автомобиль, прекрасный салон, комфортен удобен, не очень приятен в сервисе, проблема найти хороший, но за адекватные деньги! но такой один у нас есть, прекрасные мастера по CDi даже дилер делает хуже! кто его знает тот наверное меня понимает, есть свои неудобства, саляра зимой мерзнет, но у меня ...
система и правда очень умная
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