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27 января 2020, 12:56

В России отзывают автомобили Mercedes-Benz

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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении микроавтобусов V-Class (индекс W447). При срабатывании подушки безопасности переднего пассажира крышка передней панели, за которой она находится, может оторваться и травмировать людей.
В России отзывают автомобили Mercedes Benz

Фото: Mercedes-Benz

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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении коммерческих фургонов Sprinter ...
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В апреле прошлого года в связи с аналогичной проблемой в России уже отзывали 23 фургона Sprinter и V-Class, проданные в период с января по апрель 2019 года. Сейчас в сервис пригласят микроавтобусы Mercedes-Benz V-Class, выпущенные в январе и феврале 2019-го. Всего в списке 151 автомобиль. Перечень VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.

Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка передней панели. Это может привести к тому, что подушка раскроется некорректно, а крышка или ее части могут травмировать людей, находящихся в салоне автомобиля.

В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Мастера СТО заменят в салоне микроавтобусов переднюю панель. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.


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Отзывы по теме
Отзыв о Mercedes-Benz V-класс 1996 года
Я доволен всем, что у него есть.Классный аппарат.
aleksey67
Отзыв о Mercedes-Benz V-klassen 1999 года
хороший автомобиль, прекрасный салон, комфортен удобен, не очень приятен в сервисе, проблема найти хороший, но за адекватные деньги! но такой один у нас есть, прекрасные мастера по CDi даже дилер делает хуже! кто его знает тот наверное меня понимает, есть свои неудобства, саляра зимой мерзнет, но у меня ...
mirrex
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система и правда очень умная
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В России отзывают автомобили Mercedes-Benz
{{material_127638}}В апреле прошлого года в связи с аналогичной проблемой в России уже отзывали 23 фургона Sprinter и V-Class, проданные в период с января по апрель 2019 года. Сейчас в сервис пригласят микроавтобусы Mercedes-Benz V-Class, выпущенные в январе и феврале 2019-го. Всего в списке 151 автомобиль. Перечень VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.Специалисты Mercedes-Benz выяснили, что при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка передней панели. Это может привести к тому, что подушка раскроется некорректно, а крышка или ее части могут травмировать людей, находящихся в салоне автомобиля.В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Мастера СТО заменят в салоне микроавтобусов переднюю панель. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
2020-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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