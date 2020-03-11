11 марта 2020, 16:29
В России отзывают автомобили Skoda из-за проблем с «поворотниками»
- 30
- 0
Фото: Skoda
В ближайшее время российских владельцев автомобилей Skoda Superb пригласят подъехать в дилерский сервис в рамках объявленной добровольной отзывной кампании. Проблема с программным обеспечением может не позволить бортовому компьютеру вовремя определить неисправность указателя поворота.
Ранее мы писали
Российский офис Volkswagen Group объявил о начале отзывной кампании в отношении лифтбеков Skoda Rapid. Причиной ...Читать далее
Проблему заподозрили у автомобилей Skoda Superb второго поколения, реализованных с 2013 по 2015 годы. В общей сложности набралось 5 742 машины. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специальных онлайн сервисов на сайте Росстандарта или auto.ru.
Уполномоченные сотрудники Skoda уведомят владельцев о начале отзывной кампании и пригласят посетить ближайших дилерский сервис. После диагностики на автомобилях обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
27.08.2017, 18:28
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
28.09.2018, 07:58
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
19.11.2017, 17:11
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
27.08.2017, 18:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Skoda Superb - это бизнес-класс от знаменитой чешской марки. Настоящий. Несмотря на то, что все привыкли видеть под логотипом этой марки небольшие городские автомобили, Superb доказывает, что люди из Skoda могут создать такой автомобиль, который будет достаточно ярок по управляемости и будет достаточно ...
Фотограф на свадьбе, как никто другой видит счастье молодожёнов, родителей и друзей! Ваши мамы и папы с волнением и трепетом в который раз могут рассказать, какой была их свадьба. Но не у всех есть свадебные фото того далёкого события. Те моменты где бабушка и дедушка были ещё полны сил, а родители были ...
Не правда!!!!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве