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11 марта 2020, 16:29

В России отзывают автомобили Skoda из-за проблем с «поворотниками»

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Фото: Skoda
В ближайшее время российских владельцев автомобилей Skoda Superb пригласят подъехать в дилерский сервис в рамках объявленной добровольной отзывной кампании. Проблема с программным обеспечением может не позволить бортовому компьютеру вовремя определить неисправность указателя поворота.
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Специалисты Skoda выяснили, что недостаточная чувствительность функции контроля работы указателей поворота в ряде обстоятельств может не позволить распознать отказ переднего указателя поворота. Следовательно, бортовой компьютер своевременно не уведомит водителя о возникшей неисправности.

Проблему заподозрили у автомобилей Skoda Superb второго поколения, реализованных с 2013 по 2015 годы. В общей сложности набралось 5 742 машины. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специальных онлайн сервисов на сайте Росстандарта или auto.ru.

Уполномоченные сотрудники Skoda уведомят владельцев о начале отзывной кампании и пригласят посетить ближайших дилерский сервис. После диагностики на автомобилях обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети.

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В России отзывают автомобили Skoda из-за проблем с «поворотниками»
{{material_127989}}Специалисты Skoda выяснили, что недостаточная чувствительность функции контроля работы указателей поворота в ряде обстоятельств может не позволить распознать отказ переднего указателя поворота. Следовательно, бортовой компьютер своевременно не уведомит водителя о возникшей неисправности.Проблему заподозрили у автомобилей Skoda Superb второго поколения, реализованных с 2013 по 2015 годы. В общей сложности набралось 5 742 машины. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специальных онлайн сервисов на сайте Росстандарта или auto.ru.Уполномоченные сотрудники Skoda уведомят владельцев о начале отзывной кампании и пригласят посетить ближайших дилерский сервис. После диагностики на автомобилях обновят программное обеспечение блока управления бортовой сети.
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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