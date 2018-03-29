29 марта 2018, 18:17
В России отзывают BMW X3
Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании. Которая затронет 1 202 кросовера X3, проданных в 2017 – 2018 годах. Причина – дефекты в креплении спойлера.
В ближайшее время всех владельцев указанных BMW X3 оповестят о начале сервисной кампании по телефону или электронной почте. Их пригласят приехать в дилерских центр на осмотр. Специалисты сервиса в случае необходимости бесплатно закрепят спойлер винтами.
Следует признать, что BMW нечасто отзывает свои автомобили. Предыдущий отзыв кроссоверов X3 (F25) и X4 (F26) прошел осенью 2016 года. Тогда выяснилось, что скобы Isofix на задних сиденьях не обладают необходимой прочностью. Всего в сервис отправилось порядка 33 000 автомобилей.
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