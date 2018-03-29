29 марта 2018, 18:17

В России отзывают BMW X3

Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании. Которая затронет 1 202 кросовера X3, проданных в 2017 – 2018 годах. Причина – дефекты в креплении спойлера.
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BMW X3
Выпускается с 2003 г.
Новый от 2 950 000 до 4 180 000 Р
Отзывов: 5
На сайте Росстандарта появилась информация о новой сервисной кампании, затрагивающей кроссоверы баварского автопроизводителя. Некоторые владельцы обращались к дилерам с жалобами на посторонний шум в салоне. В ходе расследования выяснилось, что спойлеры не были должным образом закреплены. На некоторых кроссоверах крепежные винты попросту отсутствовали. В итоге, при движении потоки воздуха могут вызывать непонятные шумы. Со временем спойлер деформируется и в самом худшем случае может оторваться. Напомним, автомобили для российского рынка собирают в Калининграде на заводе Автотор.

В ближайшее время всех владельцев указанных BMW X3 оповестят о начале сервисной кампании по телефону или электронной почте. Их пригласят приехать в дилерских центр на осмотр. Специалисты сервиса в случае необходимости бесплатно закрепят спойлер винтами.

Следует признать, что BMW нечасто отзывает свои автомобили. Предыдущий отзыв кроссоверов X3 (F25) и X4 (F26) прошел осенью 2016 года. Тогда выяснилось, что скобы Isofix на задних сиденьях не обладают необходимой прочностью. Всего в сервис отправилось порядка 33 000 автомобилей.
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В России отзывают BMW X3
{{model_139}}На сайте Росстандарта появилась информация о новой сервисной кампании, затрагивающей кроссоверы баварского автопроизводителя. Некоторые владельцы обращались к дилерам с жалобами на посторонний шум в салоне. В ходе расследования выяснилось, что спойлеры не были должным образом закреплены. На некоторых кроссоверах крепежные винты попросту отсутствовали. В итоге, при движении потоки воздуха могут вызывать непонятные шумы. Со временем спойлер деформируется и в самом худшем случае может оторваться. Напомним, автомобили для российского рынка собирают в Калининграде на заводе Автотор.В ближайшее время всех владельцев указанных BMW X3 оповестят о начале сервисной кампании по телефону или электронной почте. Их пригласят приехать в дилерских центр на осмотр. Специалисты сервиса в случае необходимости бесплатно закрепят спойлер винтами.Следует признать, что BMW нечасто отзывает свои автомобили. Предыдущий отзыв кроссоверов X3 (F25) и X4 (F26) прошел осенью 2016 года. Тогда выяснилось, что скобы Isofix на задних сиденьях не обладают необходимой прочностью. Всего в сервис отправилось порядка 33 000 автомобилей.
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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