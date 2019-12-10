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10 декабря 2019, 14:38

В России отзывают более 1 000 автомобилей Subaru

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Фото: wsav.com
Компания Subaru объявила об отзыве в России автомобилей Impreza и XV. Причиной стали дефектные тормозные шланги, которые могут деформироваться в процессе эксплуатации.
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Российский офис Subaru объявил о начале отзывной кампании в отношении трех моделей: Impreza, XV и Forester ...
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Под действие отзывной кампании на этот раз попали автомобили Subaru Impreza и Subaru XV, проданные с 2017 года по настоящее время. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В нем – 1 125 автомобилей. Выяснилось, что на них установили недостаточно долговечные тормозные шланги. Под действием давления тормозной жидкости на некоторых автомобилях обжимаемый участок фитинга шланга имеет недостаточное уплотнение. В результате, тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга, приводя к его вздутию.

В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На автомобилях заменят все четыре тормозных шланга. Работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

В конце ноября 2019 года в России отзывали почти 7,5 тыс. автомобилей Subaru трех моделей: Impreza, XV и Forester. Все они были реализованы в 2017 – 2019 годах. Причиной стали ошибки в программном обеспечении, которые могли привести к короткому замыканию и внезапной остановке мотора.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
В России отзывают почти 7 500 автомобилей Subaru
Тут отзывают громко сказано. Призывают навестить дилеров. Скорее, так будет верно. Приехать и прошить блок управления двигателем. Делов по времени вообще ерунда, думаю даже у самого занятого человека найдется час-полтора, дабы это сделать. Зато владельцам субару с такой чрезмерной осторожностью марки ...
Ваня
В России отзывают более 52 000 автомобилей Subaru
Что выключение стоп сигнала, что как выше написали "неполадка двигателя" проблемами толком и не являются. Да и блин, машинам по пять с лишним лет, понятное дело, что вероятность поломки растет. Но субару видимо очень сильно любят владельцев своих машин и даже для "старичков" предлагают бесплатную диагностику ...
Иван
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В России отзывают более 1 000 автомобилей Subaru
{{material_128219}}Под действие отзывной кампании на этот раз попали автомобили Subaru Impreza и Subaru XV, проданные с 2017 года по настоящее время. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В нем – 1 125 автомобилей. Выяснилось, что на них установили недостаточно долговечные тормозные шланги. Под действием давления тормозной жидкости на некоторых автомобилях обжимаемый участок фитинга шланга имеет недостаточное уплотнение. В результате, тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга, приводя к его вздутию.В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. На автомобилях заменят все четыре тормозных шланга. Работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.В конце ноября 2019 года в России отзывали почти 7,5 тыс. автомобилей Subaru трех моделей: Impreza, XV и Forester. Все они были реализованы в 2017 – 2019 годах. Причиной стали ошибки в программном обеспечении, которые могли привести к короткому замыканию и внезапной остановке мотора.
2019-12-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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