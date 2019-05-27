27 мая 2019, 15:38
В России отзывают более 1,5 тыс. автомобилей Mazda3
- 86
- 0
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стала неисправность мотора передних стеклоочистителей, которая может привести к его полному отказу.
Ранее мы писали
Российский офис Mazda объявил о начале сервисной кампании в отношении 889 кроссоверов СХ-5. Причина – комплексная ...Читать далее
В ближайшее время официальные представители Mazda известят владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты станции осмотрят автомобиль и заменят передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.
В октябре 2018 года Mazda отзывала в России почти 900 кроссоверов CX-5. У автомобилей наблюдалась комплексная неисправность, которая могла вызвать сбой в работе тормозной системы и системы подачи топлива. Проблемы с ротором вакуумного насоса тормозной системы могли не только снизить эффективность тормозов, но и привести к скачкам напряжения в цепи управления топливными форсунками.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Тест-драйв Mazda CX-5: как и положено лидеру линейки
14.06.2015, 20:02
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв обновленного Mazda CX-9: небесное притяжение
27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
17.08.2016, 06:10
Тест-драйв Mazda3 1.5 Skyactiv-G: выходя из тени…
19.01.2016, 20:45
Тест-драйв Mazda CX-5: как и положено лидеру линейки
14.06.2015, 20:02
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве