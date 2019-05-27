27 мая 2019, 15:38

В России отзывают более 1,5 тыс. автомобилей Mazda3

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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стала неисправность мотора передних стеклоочистителей, которая может привести к его полному отказу.
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Проблемы с передними «дворниками», с которыми уже могли столкнуться некоторые автовладельцы Mazda3, вызваны неисправностью реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла. Понятно, что отказ стеклоочистителей в дождь может доставить немало неприятностей. Чтобы избежать подобных ситуаций, было решено отозвать Mazda3, проданные с сентября 2015 года по март 2018 года. Всего 1 678 автомобилей. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.

В ближайшее время официальные представители Mazda известят владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты станции осмотрят автомобиль и заменят передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.

В октябре 2018 года Mazda отзывала в России почти 900 кроссоверов CX-5. У автомобилей наблюдалась комплексная неисправность, которая могла вызвать сбой в работе тормозной системы и системы подачи топлива. Проблемы с ротором вакуумного насоса тормозной системы могли не только снизить эффективность тормозов, но и привести к скачкам напряжения в цепи управления топливными форсунками.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
Тест Mazda3: в ожидании короны
Зачетная тачка. Появятся финансы возьму.
Михаил
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В России отзывают более 1,5 тыс. автомобилей Mazda3
{{material_124753}}Проблемы с передними «дворниками», с которыми уже могли столкнуться некоторые автовладельцы Mazda3, вызваны неисправностью реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла. Понятно, что отказ стеклоочистителей в дождь может доставить немало неприятностей. Чтобы избежать подобных ситуаций, было решено отозвать Mazda3, проданные с сентября 2015 года по март 2018 года. Всего 1 678 автомобилей. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта.В ближайшее время официальные представители Mazda известят владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. Специалисты станции осмотрят автомобиль и заменят передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM), в состав которого входит модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для владельцев.В октябре 2018 года Mazda отзывала в России почти 900 кроссоверов CX-5. У автомобилей наблюдалась комплексная неисправность, которая могла вызвать сбой в работе тормозной системы и системы подачи топлива. Проблемы с ротором вакуумного насоса тормозной системы могли не только снизить эффективность тормозов, но и привести к скачкам напряжения в цепи управления топливными форсунками.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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