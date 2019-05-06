6 мая 2019, 17:18

В России отзывают более 1 500 автомобилей Mercedes-Benz S-Class

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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении премиальных автомобилей S-Class. Причиной стала проблема с работой ассистента рулевого управления.
В России отзывают более 1 500 автомобилей Mercedes Benz S Class
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале сразу двух отзывных кампаний в связи с двумя различными неисправностями ...
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Специалисты Mercedes-Benz обнаружили, что у некоторых купе и седанов S-Class (заводские индексы 217 и 222, соответственно) наблюдается некорректная работа функции обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе. Данная проблема проявляется только у автомобилей, оснащенных адаптивным круиз-контролем Distronic Plus и ассистентом рулевого управления. В России под действие сервисной акции попадают 1 569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class, выпущенных с марта 2017 года по июнь 2018 года.

В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале сервисной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Специалисты дилерской станции проверят положение пыльника рулевой рейки и, при необходимости, обновят программное обеспечение блока управления ESP. Все работы в рамках данной сервисной акции будут проведены бесплатно для автовладельцев.

В предыдущий раз автомобили Mercedes-Benz  отзывали в России в середине апреля 2019 года. Тогда в сервис пригласили 762 пикапа X-Class из-за неисправности системы экстренного вызова, а также 23 фургона Sprinter и V-Class из-за проблем с крышкой фронтальной пассажирской подушки безопасности.


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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz S-класс
Bmw серьезный конкурент
VVasGaL
Стали известны новые подробности о седане Mercedes S-Class с индексом W222
а полноприводной модели не будет???
юрий
Рестайлинг MERCEDES S class
Цитата:| В Питере очень мало мест где можно сделать рестайлинг на Mercedes S. Я знаю компанию, которая может качественно и по оптимальной цене сделать facelift для вашего автомобиля. ДАЙТЕ АДРЕС В ПИТЕРЕ...SADOVIY@BK.RU
Василий
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В России отзывают более 1 500 автомобилей Mercedes-Benz S-Class
{{material_126304}}Специалисты Mercedes-Benz обнаружили, что у некоторых купе и седанов S-Class (заводские индексы 217 и 222, соответственно) наблюдается некорректная работа функции обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе. Данная проблема проявляется только у автомобилей, оснащенных адаптивным круиз-контролем Distronic Plus и ассистентом рулевого управления. В России под действие сервисной акции попадают 1 569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class, выпущенных с марта 2017 года по июнь 2018 года.В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале сервисной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Специалисты дилерской станции проверят положение пыльника рулевой рейки и, при необходимости, обновят программное обеспечение блока управления ESP. Все работы в рамках данной сервисной акции будут проведены бесплатно для автовладельцев.В предыдущий раз автомобили Mercedes-Benz  отзывали в России в середине апреля 2019 года. Тогда в сервис пригласили 762 пикапа X-Class из-за неисправности системы экстренного вызова, а также 23 фургона Sprinter и V-Class из-за проблем с крышкой фронтальной пассажирской подушки безопасности.
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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