6 мая 2019, 17:18
В России отзывают более 1 500 автомобилей Mercedes-Benz S-Class
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении премиальных автомобилей S-Class. Причиной стала проблема с работой ассистента рулевого управления.
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В ближайшее время всех владельцев указанных автомобилей известят о начале сервисной кампании и пригласят подъехать в дилерский сервис на диагностику и ремонт. При желании можно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. Специалисты дилерской станции проверят положение пыльника рулевой рейки и, при необходимости, обновят программное обеспечение блока управления ESP. Все работы в рамках данной сервисной акции будут проведены бесплатно для автовладельцев.
В предыдущий раз автомобили Mercedes-Benz отзывали в России в середине апреля 2019 года. Тогда в сервис пригласили 762 пикапа X-Class из-за неисправности системы экстренного вызова, а также 23 фургона Sprinter и V-Class из-за проблем с крышкой фронтальной пассажирской подушки безопасности.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
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Bmw серьезный конкурент
а полноприводной модели не будет???
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